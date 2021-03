Laschet - CDU will sich programmatisch neu aufstellen

Berlin (Reuters) - CDU-Chef Armin Laschet will seine Partei nach den schweren Niederlagen bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz neu positionieren.

Ende März seien dafür sowohl eine "Ostkonferenz" als auch Absprachen mit allen Kreisvorsitzenden geplant, sagte er am Montag in Berlin. Wichtig sei, dass die CDU angesichts der Bundestagswahl nach vorne blicke. Mit der CSU sei vereinbart, dass dann ein gemeinsames Regierungsprogramm erarbeitet werde. Die Unions-Kanzlerkandidatur werde wie vereinbart zwischen Ostern und Pfingsten geklärt. Wie zuvor CSU-Chef Markus Söder und Kanzlerin Angela Merkel lehnte auch der CDU-Vorsitzende eine Kabinettsumbildung in Berlin ab.

Laschet mahnte mit Blick auf die schlechten Wahlergebnisse, dass die Bundesregierung bessere Arbeit bei der Bewältigung der Corona-Krise leisten müsse. Außerdem verwies er darauf, dass sich die CDU zur Bewältigung der Maskenaffäre neue Transparenzregeln gegeben habe. In kaum einer Affäre habe eine Partei innerhalb von 48 Stunden so entschlossen gehandelt, dass ein Abgeordneter Fraktion, Partei und Bundestag verlassen habe, sagte er in Anspielung auf den bisherigen Mannheimer Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel. Dieser hatte eine Provision in sechsstelliger Höhe für die Vermittlung eines Schutzmasken-Geschäfts kassiert. Abgeordnete dürften sich nur um das Gemeinwohl kümmern und ihre Posten nicht für persönliche Bereicherungen nutzen, mahnte Laschet, der seit Januar Parteichef ist. Die SPD sei noch nicht bereit, so konsequent gegen Verdachtsfälle in den eigenen Reihen vorzugehen.

Der CDU-Bundesvorstand hatte zuvor einen Verhaltenskodex beschlossen, der künftig für alle Mandatsträger und Kandidaten bei Wahlen gelten soll. Für Abgeordnete soll dabei unter anderem ein engerer Rahmen für Nebentätigkeiten gelten. Kandidaten für Ämter müssen erklären, welchen freiberuflichen oder unternehmerischen Tätigkeiten sie nachgehen, "um mögliche Interessenskonflikte auszuschließen", heißt es in dem Beschluss. "Inhaber von Regierungsämtern und Mandatsträger dürfen keine Geldspenden annehmen", heißt es weiter. Der Kodex werde nun weiter konkretisiert.

LANDESVERBÄNDE SOLLEN SELBST ÜBER FOLGEN ENTSCHEIDEN

Laschet sagte, dass er sich nicht die Landsverbände in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg einmischen werde, wenn diese die Konsequenzen aus dem jeweils schlechtesten CDU-Abschneiden bei Landtagswahlen in diesen Ländern zögen. Anders als sonst nach Landtagswahlen üblich, war die baden-württembergische Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann nicht zusammen mit dem Parteichef aufgetreten. An Eisenmann hatte es massive Kritik auch aus dem CDU-Landesverband im Südwesten gegeben.

Laschet übte scharfe Kritik auch an der SPD und besonders an Kanzlerkandidat und Finanzminister Olaf Scholz. Als Finanzminister solle dieser sich um sein Ressort kümmern, müsse sich für die Arbeit der Finanzaufsicht rechtfertigen und solle nicht ankündigen, dass in den nächsten Wochen zehn Millionen Impfdosen ankämen. Das entspreche nicht der Realität und verunsichere die Menschen, kritisiert der CDU-Chef, der von "parteipolitischen Sperenzchen" der SPD sprach. Die Bundesregierung müsse noch sechs Monate solide regieren, deshalb solle sich jeder Minister um sein Ressort kümmern.