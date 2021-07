Laschet distanziert sich deutlich von Maaßen-Äußerungen

Berlin (Reuters) - CDU-Chef Armin Laschet hat sich deutlich von den Angriffen des CDU-Bundestagskandidaten Hans-Georg Maaßen distanziert.

"Unsere Haltung zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist glasklar. Gerade in einer Zeit wie jetzt, wo es so viel Fakenews gibt rund um die Pandemie, ist ein starker öffentlich-rechtlicher Rundfunk wichtig", sagte Laschet am Mittwochabend bei einer Veranstaltung der Frauenzeitschrift "Brigitte". "Das ist die Position der gesamten CDU", fügte der CDU-Chef hinzu, der den Namen des früheren Verfassungsschutzpräsidenten kein einziges Mal erwähnte.

Maaßen, der von der südthüringischen CDU gegen den Willen der Bundesspitze der Partei als Direktkandidat nominiert worden war, hatte Journalisten des NDR in die Nähe von Linksextremisten gerückt und einen Untersuchungsausschuss gefordert. Das CDU-Präsidium hatte sich davon bereits am Montag deutlich distanziert. Laschet war von Teilnehmern mit den Worten zitiert worden, dass Maaßen der Partei schade. Am Mittwochabend machte der CDU-Chef aber deutlich, dass es für einen Parteiausschluss sehr hohe Hürden gebe. Wenn jemand eine unterschiedliche Meinung habe, müsse man dies deutlich machen.

Er habe aber nicht vor, Bemerkungen von Maaßen jedes Mal durch eine eigene Positionierung aufzuwerten, fügte Laschet zur Kritik von SPD, Grünen und FDP hinzu, dass er zu den Maaßen-Äußerungen schweige. Man dürfe sich die Themen nicht aufdrücken lassen. Maaßen spreche Themen an, die nicht die Probleme in Deutschland seien. Der Kurs der CDU sei auch so sehr klar, betonte Laschet: "Wir müssen den Kurs der Mitte beibehalten. Wir müssen uns klar nach rechts abgrenzen." Mit der AfD werde und könne es keinerlei Kopperation geben.