Laschet erwartet neue Faktoren für Entscheidung über Corona-Politik

Düsseldorf (Reuters) - Der neue Corona-Gipfel von Bund und Ländern wird dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet zufolge erste Beschlüsse auf dem Weg weg von der Inzidenz als maßgeblichem Entscheidungsfaktor in der Pandemie-Politik bringen.

"Ein erster Durchbruch wird am heutigen Tag gelingen", sagte Laschet am Dienstag im Landtag in Düsseldorf vor den Beratungen mit den anderen Ministerpräsidenten und Kanzlerin Angela Merkel. "Der Inzidenz-Wert allein hat seine Aussagekraft verloren", fügte der CDU-Chef und Kanzlerkandidat der Union hinzu. "Die Inzidenz bleibt wichtig - doch mit zunehmender Impfquote müssen wir ein breiteres Spektrum berücksichtigen", forderte er. Auch Indikatoren wie die Belegung von Krankenhäusern sowie Fortschritte beim Impfen müssten künftig eine Rolle spielen. "Das Ziel ist und bleibt es, notwendige Schutzmaßnahmen zu ergreifen und zugleich Freiheitsrechte so weit wie möglich beizubehalten", unterstrich Laschet.

Aktuell hängen Lockerungen oder Verschärfungen der Auflagen zur Eindämmung der Pandemie am Inzidenz-Wert, der die Zahl der Annsteckungen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen angibt. Einen neuen Lockdown werde es aber nicht geben, sagte Laschet. Dieser müsse und werde verhindert werden. Er pochte dazu auf seinen Fünf-Punkte-Plan, den er am Montag bereits im CDU-Präsidium vorgelegt hatte. Für diese fünf Punkte werde er sich bei den Beratungen einsetzen. Sie zielen unter anderem auf mehr Corona-Tests und Impfanreize ab. "Wir wollen und werden mehr testen, um einen neuen Lockdown zu verhindern", sagt Laschet. Wer geimpft ist, bleibe aber von der Test-Pflicht ausgenommen. Tests müssten zudem bald wieder selbst und nicht von den Steuerzahlern bezahlt werden. Dies werde voraussichtlich Anfang Oktober der Fall sein. Von der heutigen Sitzung mit Kanzlerin Merkel müsse zudem ein neuer Impf-Appell ausgehen.