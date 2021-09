Laschet fordert verstärkte europäische Sicherheitszusammenarbeit

Berlin (Reuters) - Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat einen verstärkten grenzüberschreitenden Kampf gegen Kriminalität, Extremismus und Cyberkriminalität gefordert.

Nötig seien etwa der Ausbau der europäischen Grenzschutzagentur Frontex und die Entwicklung von Europol "zu einer Art europäischem FBI" in Fragen der Cybersicherheit", sagte Laschet am Mittwoch vor einem Besuch bei Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. "Die Zusammenarbeit gegen die Bedrohungen unserer Sicherheit muss durch die Stärkung der sicherheitspolitischen Handlungsfähigkeit der EU weiter ausgebaut werden." Am Mittwoch beginnt in Paris der Prozess gegen die Attentäter der Terroranschläge von 2015.

Am Montag hatte bereits der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz Macron im Elysee-Palast besucht. Laschet reist auch in seiner Funktion als Bevollmächtigter der Bundesrepublik Deutschland für kulturelle Angelegenheiten mit Frankreich nach Paris. Bei dem Gespräch des NRW-Ministerpräsidenten soll es nach Angaben der nordrhein-westfälischen Landesregierung neben der kulturellen Zusammenarbeit unter anderem um Fragen der Sicherheitskooperation in Europa gehen.