Laschet gegen Steuererhöhungen und schärferes Tempolimit

Berlin (Reuters) - Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat sich gegen Steuererhöhungen und ein schärferes generelles Tempolimit ausgesprochen.

"Es wäre ein fatales Signal, jetzt Steuern zu erhöhen", sagte der CDU-Vorsitzende der "Augsburger Allgemeinen" (Donnerstagausgabe). "Für viele kleine und mittlere, von ihren Eigentümern geführten Betriebe stellt eine höhere Einkommenssteuer faktisch einen Eingriff in ihren Betrieb dar." Das Vermögen von Handwerkern stecke im Betrieb. Der Staat könne auch höhere Einnahmen erzielen, ohne die Steuern zu erhöhen. "Vor der Pandemie haben wir keine Steuern erhöht, und der Staat hat durch wirtschaftliches Wachstum trotzdem mehr Steuern eingenommen."

Den Grünen warf Laschet eine "Symbolpolitik" vor. "Tempo 130 ist auch so eine Symboldebatte", sagte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident. Auf den wenigsten Strecken in Deutschland könne man tagsüber schneller als 130 fahren. "Und warum soll ich ein Elektroauto, das kein Kohlendioxid ausstößt, derart abbremsen? Den Klimawandel bremsen wir mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung nicht", fügte er hinzu. Laschet kritisierte zudem die Debatte um höhere Flugpreise etwa in Urlaubsziele wie Mallorca. "In den Urlaub fliegen darf kein Privileg für wenige werden."

CDU und CSU wollen am Montag ihre Wahlprogramm vorstellen. In den ersten Entwürfen wurde Steuererhöhungen dabei eine klare Absage erteilt.