Laschet hält an Regierungsoption mit Jamaika-Bündnis fest

(Stellt klar, dass Laschet in Düsseldorf gesprochen hat und nicht in Berlin)

Berlin/Düsseldorf (Reuters) - Trotz der Entscheidung von Grünen und FDP für Sondierungen einer Ampel-Koalition mit der SPD hält CDU-Chef Armin Laschet an der Möglichkeit einer Regierungsbildung unter Führung der Union fest.

"Wir haben immer deutlich gemacht, über das weitere Verfahren entscheiden FDP und Grüne", sagte Laschet am Mittwoch in einer kurzen Erklärung vor TV-Kameras in Düsseldorf. "Wir respektieren, dass es jetzt gemeinsame Gespräche gibt zwischen FDP, den Grünen und der SPD." Der Kanzlerkandidat der Union fügte hinzu: "Wir haben signalisiert: Wir stehen auch zu weiteren Gesprächen bereit. Aber die Entscheidung, mit wem man in welcher Reihenfolge spricht, liegt bei FDP und Grünen."

Die Ausgangslage für die Regierungsbildung sei seit der Bundestagswahl klar, sagte Laschet. "Wir liegen auf Platz zwei." In den bilateralen Gesprächen habe die FDP signalisiert, "dass es in sehr, sehr vielen Punkten Übereinstimmung gibt mit der Union".