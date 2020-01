Laschet - Kohlekraftwerk Datteln kommt

Berlin (Reuters) - Das Kraftwerk Datteln wird dem nordrheinwestfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet zufolge trotz des vereinbarten Kohleausstiegs ans Netz gehen.

"Es läuft ja schon an und es kommt", sagte Laschet am Donnerstag im Deutschlandfunk. Über das bereits im Probebetrieb befindliche Kraftwerk des Energiekonzerns Uniper sei allerdings bei den jüngsten Beratungen im Kanzleramt nicht viel gesprochen worden, sagte Laschet. Dafür würden andere Steinkohle-Meiler abgeschaltet, ergänzte Laschet im ZDF. Die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten der betroffenen Länder hatten sich in der Nacht zuvor auf einen Zeitplan für die Abschaltung der Braunkohle-Kraftwerke in Deutschland verständigt. Einzelheiten sollen am Vormittag vorgestellt werden.

Datteln in NRW wird in der Erklärung zu der Einigung nicht gesondert erwähnt, aber auch in Verhandlungskreisen hieß es, das Kraftwerk soll wie zuletzt geplant ans Netz gehen. Davon hatte die Kohlekommission abgeraten.