Laschet kündigt Erneuerung der CDU-Spitze an

Berlin (Reuters) - Nach der Wahlniederlage der Union hat CDU-Chef Armin Laschet angekündigt, die personelle Erneuerung der Partei einzuleiten und sich am Ende vom Parteivorsitz zurückzuziehen.

"Die personelle Neuaufstellung der CDU - vom Vorsitzenden über das Präsidium bis hinein in den Bundesvorstand - werden wir ... zügig anpacken", sagte Laschet am Donnerstagabend in Berlin. Die Partei müsse "mit neuen Persönlichkeiten einen Neuanfang machen, ob in der Regierung oder in der Opposition". Er werde einen Parteitag einberufen und hoffe auf ein einvernehmliche Lösung über die neue Führung. Ein Zeitpunkt für seinen Rückzug ließ er aber offen. "Ich möchte diesen Prozess moderieren", sagte er. Mehrere CDU-Politiker begrüßten seinen angekündigten Rückzug.

Zudem erneuerte Laschet für die CDU das Angebot an FDP und Grünen für Jamaika-Gespräche und bot dazu auch den Verzicht auf die eigene Kanzlerkandidatur an, falls dies einer Koalition im Wege stehen sollte. "Das große Projekt Jamaika wird nicht an der Person scheitern", sagte er. "Die CDU steht weiter für Jamaika bereit", fügte er mit Blick auf die erste Ampel-Sondierungsrunde von SPD, Liberalen und Grünen am Donnerstag hinzu. Er erkenne an, dass die Union nur zweitstärkste Kraft bei der Wahl geworden sei.

Laschet übte deutliche Kritik an der Entscheidung von FDP und Grünen, nur mit der SPD in Dreier-Sondierungen zu gehen. "Wenn es FDP und Grüne um Aufbruch und Ambition geht, ist die SPD der falsche Partner", sagte der CDU-Chef. Es habe bei den ersten Sondierungen mit den Parteien zahlreiche Gemeinsamkeiten gegeben. Eine Jamaika-Koalition wäre seiner Meinung nach am stärksten in der Breite Deutschlands verankert. "Das Angebot der CDU Deutschland steht bis zur letzten Sekunde der Regierungsbildung", fügte er hinzu.

Bereits in einer Schalte der CDU/CSU-Bundestagsfraktion hatten Laschet und Fraktionschef Ralph Brinkhaus trotz der Ampel-Sondierungen erneut für Jamaika geworben.

CDU SOLL SICH NEU AUFSTELLEN

Bei der Neuaufstellung der CDU verwies Laschet darauf, dass die Aufarbeitung der Wahlniederlage bereits eingesetzt habe. Er wolle nun einen Konsens über das neue Führungspersonal erreichen, nachdem mehrere Kampfabstimmungen die Partei in den vergangenen Jahren eher gespalten hätten. Laschet nannte als Vorbild die Einigung der NRW-CDU auf den von ihm vorgeschlagenen Verkehrsminister Hendrik Wüst als seinen Nachfolge an der Spitze der Landes-CDU und als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Andere in der Partei fordern dagegen etwa einen Mitgliederentscheid. Laschet kündigte an, dass er sich "bereits in den kommenden Wochen" mit den CDU-Landesvorsitzenden beraten werde, wie die jeweilige Basis über den künftigen Prozess denke. Wichtig sei die Klärung, welches Profil ein Kandidat oder eine Kandidatin haben sollte.

Seit der Niederlage bei der Bundestagswahl gibt es Spekulationen über einen Rückzug des CDU-Chefs. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident hatte angekündigt, dass er im Falle eines Scheiterns der Jamaika-Option nicht Oppositionsführer werden wolle. "Für die Entscheidung von Armin Laschet, für einen personellen Neuanfang der Partei auf einem Sonderparteitag sein Amt als Vorsitzender der CDU Deutschlands zur Verfügung zu stellen, habe ich größten Respekt – politisch und menschlich", erklärte Niedersachsens CDU-Chef Bernd Althusmann. Hamburgs CDU-Chef Christoph Ploß forderte in der "Rheinischen Post" die Einbeziehung der CDU-Mitglieder. Der CDU-Politiker Friedrich Merz, der als einer der möglichen Anwärter auf den Parteivorsitz gilt, twitterte, er werde mithelfen "einen einvernehmlichen Weg zu finden, der auch die Zustimmung unserer Mitglieder findet". Zuvor hatte auch er anders als Laschet einen Mitgliederentscheid ins Spiel gebracht. Er gilt an der CDU-Basis als beliebt.