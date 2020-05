Laschet - Länder werden nach Merkel-Treffen über Kitas entscheiden

Köln (Reuters) - Die Bundesländer werden dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet zufolge nach Gesprächen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel darüber entscheiden, den Betrieb von Kitas wieder hochzufahren.

Er gehe davon aus, dass die Länder nach den Verhandlungen am Mittwoch "selbst bestimmen können, zu welchem Zeitpunkt was startet", sagte Laschet am Montag in Köln. Er hoffe, dass es bis zu dem Gespräch mit Merkel keine Alleingänge geben werde. "Ab Mittwoch wird dann jedes Land für sich definieren müssen, wie Kitas und Schulen wieder starten können", fügte er hinzu. Dann würden Stufenpläne für die Rückkehr in eine verantwortungsvolle Normalität benötigt.

Bund und Länder wollen am Mittwoch ein größeres Lockerungs-Paket in der Corona-Krise beschließen. Dabei werde es auch darum gehen, Schulen und Kitas nach und nach wieder zu öffnen, hatte Merkel angekündigt.