Laschet macht Urlaub am Bodensee

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Kurz vor dem Endspurt im Bundestagswahlkampf gönnt sich Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet noch ein paar Tage Urlaub. Wie immer gehe es an den Bodensee, sagte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident am Mittwoch in Düsseldorf. Es würden aber nur ein paar Urlaubstage, unterbrochen von Telefonaten. Er sei inzwischen auch gegen Corona geimpft. Die Bundestagswahl findet am 26. September statt.