Laschet - "Modernisierung-Jahrzehnt" muss Schwächen Deutschlands beseitigen

Berlin (Reuters) - CDU-Chef Armin Laschet hat den Aufbruch in ein Modernisierungs-Jahrzehnt gefordert, in dem erhebliche Schwächen des Standorts Deutschland beseitigt werden müssten.

"Wir können Veränderungen, aber wir sind in letzten Jahren zu bequem geworden", sagte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident am Dienstag in Berlin zum Auftakt der Arbeit an einem Wahlprogramm der CDU. Deutschland müsse etwa "Wasserstoffland Nummer eins" werden und die Digitalisierung auch mit einem bundesweiten Digitalministerium vorantreiben. Laschet kritisierte, dass etwa die Chemie- und Pharmaindustrie durch Überregulierung teilweise aus dem Land getrieben worden sei, was zu einer Abhängigkeit Europas etwa von China geführt habe. Dies dürfe sich nicht wiederholen.

Die Corona-Pandemie habe viele Schwächen in Deutschland aufgedeckt, die nun abgestellt werden müssten. "Wir können am besten die Schäden beheben", sagte der CDU-Chef mit Blick auf den Bundestagswahlkampf. Fehler im Corona-Management und das Verhalten Einzelner hätten aber das Vertrauen in die Kompetenz der Union erschüttert, sagte er in Anspielung auf die abgestürzten Umfragewerte von CDU und CSU. "Wir werden das ändern. Wir werden das besser machen", fügte Laschet hinzu, der auch Unions-Kanzlerkandidat werden will. CDU und CSU haben ein gemeinsames Wahlprogramm verabredet und wollen die K-Frage zwischen Ostern und Pfingsten klären.

Der CDU-Chef warnte zudem vor "linken Experimenten". "Wir sind das Bollwerk gegen eine ideologisch getriebene Politik, die in alle Lebensbereiche eingreift." Eine solche Ausrichtung ließen die Wahlprogramme von Linken, SPD und Grünen bereits erahnen. "Es ist ein Irrglaube, daran zu denken, dass es automatisch besser wird, je mehr wir regulieren", sagte er.