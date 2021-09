Laschet nimmt Breher, Bär und Jung in achtköpfiges "Zukunftsteam"

Berlin (Reuters) - CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet wird am Freitag ein achtköpfiges Team für den Endspurt des Wahlkampfes benennen: Nach Informationen des Nachrichtenportals "Pioneer" und der Nachrichtenagentur Reuters gehören dazu vier Frauen und vier Männer.

So sollen CDU-Vizin Silvia Breher aus Niedersachsen ebenso wie der Wirtschaftsexperte Friedrich Merz zu dem Team gehören. Mit Digital-Staatsministerin Dorothee Bär ist auch eine CSU-Politikerin vertreten. Zudem gehören die schleswig-holsteinische Kultusministerin Karin Prien und die sächsische Kultusministerin Barbara Klepsch zu dem Team. Neben Merz werden auch der aus Baden-Württemberg stammende CDU/CSU-Fraktionsvize Andreas Jung, der Berliner CDU-Bundestagsabgeordnete Joe Chialo und der Sicherheitsexperte Peter Neumann vom King's College in London zu der Gruppe gehören. Die CDU wollte die Personalien auf Anfrage nicht bestätigen, sondern verwies auf die Präsentation am Freitag. Neumann bestätigte dagegen seine Berufung am Donnerstag auf Twitter.

Laschet hatte mehrfach in den vergangenen Wochen gesagt, dass er kein Schattenkabinett aufstellen wolle. Er hatte allerdings ein Team angekündigt, von dem lange nur Merz als Mitglied bekannt war. Zuletzt war angesichts der schlechten persönlichen Umfragewerte des Unionskanzlerkandidaten der innerparteiliche Druck gewachsen, dass Laschet sich mit einem Team präsentieren soll, um die Breite der Union deutlich zu machen. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident war unter anderem bereits mit Breher und Chialo zusammen im Wahlkampf aufgetreten.