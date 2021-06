Laschet und Söder beschwören Unions-Einheit - Streit über Mütterrente vertagt

- von Andreas Rinke und Rene Wagner

Berlin (Reuters) - Die Union hat sich nach Angaben der Parteichefs Armin Laschet und Markus Söder weitgehend auf ein Programm für die Bundestagswahl geeinigt.

CSU-Chef Söder betonte nach Querelen der vergangenen Wochen, dass seine Partei sowohl das Programm als auch den CDU-Vorsitzenden Laschet als gemeinsamen Kanzlerkandidaten voll unterstütze. Geschlossenheit sei der Schlüssel zum Erfolg bei der Bundestagswahl. Laschet selbst sprach bei dem gemeinsamen Auftritt am Sonntag von einem "sehr konstruktiven, sehr freundschaftlichen Geist" bei den Gesprächen über das Programm.

Als besonders wichtig hoben beide Parteichefs die geplante Generationenrente hervor, bei der der Staat für Kinder bereits nach der Geburt Geld zurücklegen soll. Dies solle das Rentensystem nachhaltiger machen, sagte Laschet. Den Streit über die Mütterrente vertagten CDU und CSU auf die Zeit nach der Wahl, die für den 26. September angesetzt ist. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz kritisierte Unions-Forderungen nach Steuererleichterungen für Unternehmen.

Am Abend berieten die Präsidien beider Parteien über den Programmentwurf. Bereits nach gut einer Stunde endeten die Beratungen, damit sich die Mitglieder das streng vertrauliche Dokument bis zu den Beratungen der Vorstände beider Parteien am Montagmorgen durchlesen können. Das Wahlprogramm soll dann von Laschet und Söder noch am Montag in Berlin vorgestellt werden.

Als rote Linie soll das Programm nach Angaben beider Politiker den Weg in ein "Modernierungsjahrzehnt" weisen. Deutschland soll laut Laschet klimaneutrales Industrieland werden und dabei sowohl Klimaschutz als auch die sozialverträgliche Wahrung der Interessen der Arbeitnehmer erreichen. Die "Grundmelodie" des gemeinsamen Programms sei, dass die Union "Stabilität für das Land und gleichzeitig auch Erneuerung" wolle, sagte Söder.

Der CSU-Chef griff sowohl die Grünen als auch SPD-Kanzlerkandidat Scholz scharf an. Mit den Grünen im Kanzleramt würde es ein "Höchstmaß an Unsicherheit" geben. Den Zahlen von Finanzminister Scholz wiederum könne man von Monat zu Monat weniger trauen. Bayerns Ministerpräsident forderte deshalb einen Kassensturz nach der Bundestagswahl. Laschet sprach Grünen und SPD die nötigen Visionen für ein Modernisierungsjahrzehnt ab. Die Union müsse mehr als 30 Prozent bei der Bundestagswahl erreichen, damit keine Regierung gegen CDU und CSU gebildet werden könne.

UNION LEHNTE STEUERERHÖHUNGEN AB

Im Unions-Wahlprogramm wird Steuererhöhungen eine deutliche Absage erteilt. Zugleich wird die schnellstmögliche Rückkehr zur Einhaltung der Schuldenbremse im Bundeshaushalt gefordert. Auf die Frage, wie sich dies mit den Unions-Forderungen nach punktuellen steuerlichen Entlastungen sowie Investitionen vereinbaren lasse, sagte Laschet, man müsse sich an den Lehren aus der Zeit vor der Pandemie orientieren: "Der Staat hat keine Steuer erhöht und Jahr für Jahr mehr Steuern eingenommen", sagte er. Steuererhöhungen seien nach der Pandemie "Gift" für das erhoffte Wachstum. "Wir haben aber auch kein flächendeckendes Steuersenkungsprogramm", fügte der CDU-Chef dazu.

Zuvor war in der Partei etwa über die Grunderwerbsteuer gestritten worden. Die Junge Union als Nachwuchsorganisation will diese Steuer ganz abschaffen. Unions-Vize Volker Bouffier plädierte gegenüber dem RND nur für eine Senkung. Im Entwurf ihres Wahlprogramms verspricht die Union milliardenschwere Entlastungen bei Unternehmenssteuern, Einkommensteuertarif und Kinderfreibetrag. Dem Steuerexperten Stefan Bach vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) zufolge würden davon vor allem Besser- und Hochverdiener profitieren. "Es fehlt eine Entlastungsperspektive für Geringverdiener & Mittelschichten", twitterte er.

SPD-Kanzlerkandidat Scholz lehnt Forderungen aus der Union nach Steuererleichterungen für Unternehmen strikt ab. Dies sei ein "absurder Einfall", sagte der Bundesfinanzminister am Sonntag beim "Zukunftscamp" der Sozialdemokraten in Berlin. Wegen der Corona-Krise werde der Staat 400 Milliarden Euro an Schulden aufnehmen müssen. Man habe Unternehmen mit zig Milliarden unterstützt sowie in der Größenordnung von über 100 Milliarden Euro Steuererleichterung ermöglicht.

CSU WILL MÜTTERRENTE NACH BUNDESTAGSWAHL DURCHSETZEN

CDU und CSU verständigten sich nach Söders Angaben darauf, dass die von ihm verlangte Aufstockung der Mütterrente nicht im Unions-Wahlprogramm auftaucht. "Die Mütterrente sei aber für die CSU ein "wichtiger Akt der Gerechtigkeit", der "hoffentlich im Koalitionsvertrag" wieder auftauchen werde, fügte der CSU-Chef auf Nachfrage hinzu. "Sie ist sehr wichtig für uns." Es gehe darum, zehn Millionen Mütter, deren Kinder vor 1992 geboren sind, bei den Rentenleistungen endgültig gleichzustellen. Diese bekommen derzeit noch nicht die gleichen Rentenpunkte angerechnet wie Mütter, deren Kinder nach 1992 geboren sind. Die CSU fordert eine Erhöhung der Rente für diese Mütter um den fehlenden halben Rentenpunkt, weil es nach Aussagen Söders nicht sein könne, dass Familienleistungen vom Geburtsjahr der Kinder abhängig seien. Die CDU hatte dies mit Blick auf die Milliardenkosten als nicht vorrangig abgelehnt.