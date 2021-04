Laschet und Söder wollen K-Frage diese Woche klären

- von Andreas Rinke

Berlin (Reuters) - Der CDU-Vorsitzende Armin Laschet und CSU-Chef Markus Söder wollen den Streit um die Unions-Kanzlerkandidatur noch in dieser Woche beilegen.

Das kündigten beide am Dienstagabend nach einer fast sechsstündigen Debatte in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion in Berlin an. Laschet sagte, es bleibe dabei, dass beide Parteivorsitzenden einen Vorschlag vorlegen wollten. Eine Entscheidung in der Fraktion lehnte er ab. Söder hatte in der Sitzung vehement für seine Kandidatur geworben und auf seine guten Umfragewerte verwiesen. "Es geht um die Frage: Wollen wir gewinnen", sagte er nach Teilnehmerangaben. CDU-Chef Laschet warnte zum Abschluss der Debatte dagegen davor, sich zu sehr auf Umfragen zu konzentrieren. "Große Kanzler waren nicht immer Lieblinge der Medien", sagte er zudem. Der CDU-Politiker Friedrich Merz warf der CSU und deren Vorsitzendem eine bewusste Demontage der CDU vor.

CSU-Chef Söder hatte auf einem Auftritt in der Fraktion bestanden, weil er sich dort mehr Unterstützung erhoffte. Zuvor hatten sich am Montag zunächst CDU-Präsidium und -Bundesvorstand für Laschet als Kanzlerkandidaten ausgesprochen. Danach hatte sich das CSU-Präsidium hinter Söder gestellt, der wiederum das Votum der CDU-Spitze als nicht relevant darstellte. Man müsse mehr in die CDU "hineinhorchen", weil es dort auch ganz andere Stimmen gebe. Deshalb sprach CSU-Landsgruppenchef Alexander Dobrindt am Dienstag von einer "natürlichen" Mitsprache der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Dem hatte Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) schon in der Sitzung des geschäftsführenden Fraktionsvorstandes am Sonntag ausdrücklich widersprochen.

UNTERSCHIEDLICHES STIMMUNGSBILD IN CDU-LANDESGRUPPEN

Grund für Söders Pochen auf die Fraktionsbeteiligung ist, dass dort die Mehrheitsverhältnisse auch bei den CDU-Parlamentariern andere sind als in den Parteigremien. Auch bei mehreren Dutzend Wortmeldungen von Abgeordneten aus fast allen Bundesländern gab es nach Teilnehmerangaben mehr Zustimmung für Söder. Das entsprach nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters auch dem Bild aus mehreren CDU-Landesgruppensitzungen am Montagabend. In Landesgruppen wie Baden-Württemberg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein hatte sich dabei eine deutliche Mehrheit der CDU-Parlamentarier für Söder ausgesprochen. Unter den hessischen Abgeordneten votierten dagegen nach Teilnehmerangaben nur sehr wenige für den CSU-Chef, die Mehrheit war für Laschet. In der mit Abstand größten Landesgruppe Nordrhein-Westfalen gab es nach Teilnehmerangaben eine klare Mehrheit für Laschet.

Der CDU-Chef verwies nach der Fraktionssitzung darauf, dass die Debatte wichtig, aber nicht entscheidend gewesen sei. Zum einen gebe es eine ganze Reihe von Kandidaten für die Bundestagswahl, die der Fraktion gar nicht angehörten. Zum anderen widersprach er direkt Söder, dass die CDU-Gremien keine Relevanz hätten. Die 60 bis 70 Vertreter des Bundesvorstandes repräsentierten alle Gliederungen der CDU, sagte Laschet. Zum Ende der Sitzung warnte er die Söder-Anhänger, dass die Medien im Falle einer Nominierung des CSU-Chefs alle widersprüchlichen Äußerungen des bayerischen Ministerpräsidenten in den vergangenen Jahren hervorsuchen würden.

MERZ ATTACKIERT CSU

In der Fraktionssitzung argumentierte Laschet zudem, dass er besser integrieren könne. An den schlechten Umfragen sei schwer verständliches Regierungshandeln in der Corona-Krise und die Korruptionsvorwürfe gegen CDU- und CSU-Politiker schuld. Sobald das Management besser werde, würden auch die Umfragewerte wieder steigen. Dem widersprach Söder. In der Tendenz zeige sich seit Monaten keine Besserung, sagte er und zielte damit vor allem auf Laschets persönliche Umfragewerte. Pro-Söder-Abgeordnete betonten nach Teilnehmerangaben, dass sie sich mit dem CSU-Chef als Kanzlerkandidaten ein besseres Abschneiden bei der Bundestagswahl erhofften. Söder selbst sagte, dass man die Stellungnahmen nun "auf sich wirken" lassen müsse. Man werde in dieser Woche eine Entscheidung treffen.

Der CDU-Politiker Merz warf der kleineren Schwesterpartei CSU eine bewusste Demontage der CDU vor. "Die CSU stellt das Votum des höchsten Führungsgremiums der CDU infrage", schrieb Merz in einem Newsletter an die CDU-Mitglieder in seinem Wahlkreis Hochsauerlandkreis. "Bei allem Verständnis für die CSU und ihren Vorsitzenden: Macht sich die CSU klar, was es bedeutet, innerhalb von wenigen Wochen den nächsten Parteivorsitzenden der CDU zu demontieren?" Merz war gegen Laschet in der Wahl zum CDU-Chef unterlegen, hat sich aber in der Frage der Kanzlerkandidatur entschieden gegen Söder ausgesprochen.