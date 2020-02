Laschet und Spahn kündigen gemeinsame Pressekonferenz an

Berlin (Reuters) - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn wollen sich am Dienstagvormittag zur Zukunft der CDU äußern.

Sie kündigten zu diesem Thema eine gemeinsame Pressekonferenz in Berlin an. Diese soll unmittelbar vor einer Stellungnahme des ehemaligen Unionsfraktionsvorsitzenden Friedrich Merz stattfinden. Alle drei gelten als Bewerber für den Parteivorsitz der Christdemokraten und damit als mögliche Nachfolger der scheidenden CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Die Entscheidung über das Amt soll bei einem CDU-Sonderparteitag am 25. April fallen. Öffentlich hat bislang nur der Außenpolitiker Norbert Röttgen seine Bewerbung bekanntgegeben.