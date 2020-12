Laschet - Union soll über Kanzlerkandidat erst nach Mitte März entscheiden

Berlin (Reuters) - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet hat sich dafür ausgesprochen, dass CDU und CSU sich erst nach den Landtagswahlen Mitte März darauf einigen, wer Kanzlerkandidat der Union werden soll.

Es dürfe zum einen keine zu lange Überschneidung der Amtszeit von Kanzlerin Angela Merkel und einem Unions-Kanzlerkandidaten geben, sagte Laschet am Freitag in Berlin bei der Vorstellung einer Biografie über CSU-Chef Markus Söder. Die SPD habe mit Olaf Scholz ihren Kanzlerkandidaten viel zu früh nominiert. "Wir haben am 14. März wichtige Landtagswahlen. Ab dann sollte man sich mal näher mit dem Gedanken befassen", sagte Laschet mit Blick auf die Wahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.

Laschet schloss sich damit der Meinung von Söder, Gesundheitsminister Jens Spahn und Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble an, die K-Frage nicht sofort nach der Wahl des neuen CDU-Chefs am 16. Januar zu klären. Dabei tritt Laschet gegen Norbert Röttgen und Friedrich Merz an. Zudem schlug der CDU-Vize ein Verfahren zur Auswahl des Kanzlerkandidaten durch CDU und CSU vor: "Beide Präsidien zusammen werden einen Vorschlag machen", kündigte er an.

Laschet lobte den bayerischen Ministerpräsidenten, der ein "großer Kommunikator" sei. "Jeder Ministerpräsident, der ein großes Land regiert, kann auch Bundeskanzler", sagte er auf die Frage, ob er Söder die Kanzlerschaft zutraue. Die Union werde den aufstellen, mit dem sie am ehesten die Wahlen gewinnen könne. Dies bemesse sich aber nicht alleine an Umfragen, betonte Laschet, der selbst Kanzlerkandidat werden möchte. Der CSU-Chef liegt in Umfragen regelmäßig vor den drei CDU-Politikern.

Laschet sprach seinen Konkurrenten Merz und Röttgen die Einigung für die Kanzlerkandidatur ab: "Wenn man das Kanzleramt anstrebt, sollte man einmal regiert haben, sollte man wissen, wie eine Abstimmung in einem Ressort passiert, wie eine Koalition funktioniert und vor allem - wie man Wahlen gewinnt", betonte er mit Blick auf seine Regierungserfahrung.