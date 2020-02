Laschet will CDU-Team auf Bundesebene zusammenstellen

Berlin (Reuters) - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet hat angekündigt, im Rennen um den CDU-Vorsitz ein Team zusammenstellen zu wollen.

Der Wahlsieg der CDU in Nordrhein-Westfalen 2017 sei nur möglich gewesen, weil es ein Team gegeben habe. Die Arbeit in der Landesregierung laufe so gut, weil die ganze Breite der Partei von den Sozialausschüssen bis zum Wirtschaftsflügel abgedeckt sei, sagte der CDU-Vize am Mittwoch in Berlin vor einem Gespräch mit CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. "Das brauchen wir auch für die Bundesregierung. Deshalb freue ich mich, über eine Mannschaft mit der Parteivorsitzenden sprechen zu können", sagte er. "Ich werbe weiter für dieses Team", sagte Laschet in Anspielung auf die Kritik des Bewerbers Norbert Röttgen, der die Team-Ankündigung kritisiert hatte. Ob er sich selbst für den Posten des CDU-Chefs bewirbt, ließ Laschet weiter offen.