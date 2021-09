Laschet wirft Scholz Hang zu Schuldenmachen vor

Berlin (Reuters) - Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat Finanzminister Olaf Scholz einen Hang zum Schuldenmachen vorgeworfen.

Die von SPD und Grünen geforderten Steuererhöhungen seien zudem genau das falsche Rezept nach der Pandemie, sagte der CDU-Chef am Dienstag in der Bundestagsdebatte. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident warf Grünen und SPD auch mangelnde Konsequenz bei der inneren Sicherheit vor.

"Man kann nicht mit der Raute durch die Gegend laufen und reden wie Saskia Esken", sagte der CDU-Chef in Anspielung auf die SPD-Chefin sowie ein Foto, auf dem sich Scholz mit der Merkel-Raute zeigt. Nur die Einhaltung der Schuldenbremse habe Deutschland ermöglicht, in der Pandemie sich und anderen zu helfen.

Den Grünen warf der Unions-Kanzlerkandidat mangelnde Glaubwürdigkeit in der Klimapolitik vor. In Nordrhein-Westfalen hätten sie selbst für eine längere Nutzung der Braunkohle gestimmt. Nötig sei eine entschiedene Klimaschutzpolitik, die aber sozial ausgewogen sein und Arbeitsplätze in Deutschland im Blick haben müsse. Für die Auto-, Chemie- und die Stahlindustrie müsse der Weg hin zur Klimaneutralität geebnet werden, sagte Laschet im Bundestag. Mit den Konzepten von Grünen und den Sozialdemokraten werde Deutschland nicht Industrieland bleiben können. In der Klimapolitik sei Wirtschaftskompetenz unerlässlich.

Laschet forderte Scholz erneut auf, eine Koalition mit den Linken auszuschließen. Der frühere SPD-Kanzler Helmut Schmidt, auf den sich Scholz gerne berufe, habe immer eine klare Abgrenzung gegen Rechts- und Linksextreme vorgenommen.