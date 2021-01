Laschet würde mit Söder "offen" über Frage Kanzlerkandidatur sprechen

Berlin (Reuters) - Im Falle einer Wahl zum CDU-Chef würde Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet "offen" mit CSU-Chef Markus Söder über die Frage des Unions-Kanzlerkandidaten sprechen.

"Nein, das steht nicht fest. Das werden wir gemeinsam besprechen", sagte Laschet am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung "Markus Lanz" auf die Frage, ob er als Chef der größeren Schwesterpartei nicht automatisch auf die Kanzlerkandidaten-Rolle bestehen werde. Man habe entschieden, diese Frage gemeinsam mit der CSU zu klären. Also müsse man "offen" in ein Gespräch hineingehen "und nicht nur mit einem Ergebnis und einem Ziel". Meist habe die CDU in der Vergangenheit den Kanzlerkandidaten gestellt und sei damit gut gefahren, fügte er hinzu. Allerdings sei es auch zweimal anders gewesen.

Die CDU wählt am 16. Januar einen neuen Vorsitzenden. Laschet tritt dabei gegen Friedrich Merz und Norbert Röttgen an. CDU und CSU wollen die Frage eines gemeinsamen Kanzlerkandidaten dann nach den Landtagswahlen im März oder sogar erst im April entscheiden.