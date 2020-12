Last-minute-Geschenke-Käufer Altmaier bastelt Gutscheine

BERLIN (dpa-AFX) - Noch längst nicht alle Weihnachtsgeschenke gekauft, aber im Lockdown sind die Geschäfte dicht - das Problem vieler Menschen in Deutschland kennt auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier nur zu gut. "Ich bin ein Last-minute-Käufer", gestand der CDU-Politiker im "heute journalup:date" in der Nacht zum Dienstag. "Das ist jedes Jahr so - hat diesmal leider nicht funktioniert." Leer ausgehen sollen Familie und Freunde trotzdem nicht. "Ich werde meinen Lieben kleine Gutscheine schenken, die ich selbst gebastelt habe." So gebe es etwa Einkaufsgutscheine für den "Buchhändler meiner Wahl". Anders gehe es in diesem Jahr leider nicht. "Das ist sehr schade, aber ich glaube es geht um die Gesundheit ganz Vieler", sagte Altmaier./sk/DP/eas