Laumann: Lauterbach sollte Schulterschluss mit Landesministern suchen

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der designierte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sollte nach Ansicht von Nordrhein-Westfalens Ressortchef Karl-Josef Laumann (CDU) eng mit seinen Amtskollegen in den Bundesländern zusammenarbeiten. "Und ich glaube, dass wir mit Herrn Lauterbach als Landesgesundheitsminister sehr gut zusammenarbeiten können", sagte Laumann am Dienstag in einem Interview im Deutschlandfunk. Es könne eine gute Zeit werden, wenn er es so mache wie Jens Spahn und einen "engen Schulterschluss mit den Landesgesundheitsministern" suche. Er glaube, dass Lauterbach von seiner Persönlichkeitsstruktur und auch von seiner politischen Erfahrung her eine gute Besetzung sei./vd/DP/eas