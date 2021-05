Disruptive.Asia erklärt, dass eine globale Knappheit an Halbleitern voraussichtlich bis zum nächsten Jahr anhalten wird. Gemeinsam mit geopolitischen Spannungen, COVID-19 und weiteren Faktoren hat dies die Verwundbarkeit der weltweiten Halbleiter-Lieferkette verdeutlicht. Während unterschiedliche Länder dadurch dazu angespornt wurden, ihre inländischen Chipherstellungskapazitäten auszubauen - vor allem in China, das dieser Bewegung bereits voraus ist - warnen Akteure im Halbleiterbereich davor, dass die Eigenversorgung wieder ein Gleichgewicht in der globalen Lieferkette herstellen und diese nicht ersetzen sollte.

Disruptive.Asia ist davon überzeigt, dass der aktuelle Mangel an Chips die Folge der Einführung US-amerikanischer Exportregelungen ist, die Unternehmen, die US-Technologie in einem Teil des Chipherstellungsprozesses einsetzen, davon abhalten, Geschäfte mit Huawei zu machen. Disruptive.Asia hat von obersten Führungskräften von Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) erfahren, dass das harte Vorgehen der USA in den Chipexporten nach China dazu geführt hat, dass Chipsätze rasch gehortet wurden, was wiederum zu einem kurzfristigen Ungleichgewicht in der Lieferkette geführt hat.

US-Gesetze haben China dazu gebracht, seine eigenen Chipsatz-Kapazitäten zu stärken, um weniger von westlichen Unternehmen abhängig zu sein und es sich zum Ziel zu setzen, bis 2025 den eigenen Chipsatz-Sektor selbst zu versorgen. Vor dem Hintergrund, dass China sich bereits in jedem Teil der 28nm-Technolgie-Lieferkette etabliert hat, ist laut Li Ke der China Semiconductor Industry Association zu erwarten, dass Chinas Technologie der 28-nm-Chips dieses Jahr ausgereift sein wird.

China macht zudem Fortschritte bei kleineren Knoten, mit 14-nm-Chips, die von der Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) hergestellt werden und eine wachsende Einnahmequelle der Gesellschaft darstellen. Eine Ausreifung ist 2022 zu erwarten. Darüber hinaus wurde in einem Bericht von Goldman Sachs im Juli 2020 vorausgesagt, dass SMIC bis 2023 in der Lage sein würde, mit der Produktion von 7-nm-Chips zu beginnen.

Laut Disruptive.Asia ist die Chip-Knappheit, unabhängig davon, wie das Problem der geographischen Überkonzentration der globalen Chip-Lieferkette angegangen wird, das drängendste Problem - und es ist keines, das so bald gelöst sein wird. Daher planen Akteure im Halbleiterbereich beträchtliche Investitionen in neue Fabriken zum Ausbau der Kapazitäten.

