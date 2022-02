Laut Wall Street: 3 angeschlagene Wachstumsaktien mit 128 % bis 178 % Wachstumspotenzial

In 2 Sätzen:

Börsenkorrekturen sind normal und die perfekte Gelegenheit, um in großartige Unternehmen zu investieren.

Diese wachstumsstarken Aktien haben gute Chancen, sich wieder zu erholen, auch wenn die hoch gesteckten Kursziele der Wall Street im nächsten Jahr möglicherweise nicht mehr erreicht werden können.

Das Jahr 2022 war bisher ein Denkzettel, dass Börsencrashs und Korrekturen ein unvermeidlicher Teil des Investitionszyklus sind. Doch wenn die Volatilität an der Wall Street wieder auftaucht, bieten sich auch neue Chancen.

Historisch gesehen war es schon immer ein kluger Schachzug, sein Geld in der Zeit von Crashs und Korrekturen in hochwertige Unternehmen zu investieren. Schließlich werden große Einbrüche in den breiten Marktindizes immer in den Rückspiegel gestellt. Mit anderen Worten: Geduld zahlt sich aus, wenn man starke Unternehmen hält.

Im Moment gibt es drei angeschlagene Wachstumswerte, von denen ausgewählte Analysten und Investmentbanken glauben, dass sie sich in den nächsten zwölf Monaten deutlich erholen werden. Basierend auf einigen der höchsten veröffentlichten Kursziele haben diese drei laut der Wall Street ein Kurspotenzial von 128 % bis 178 %.

Die erste Wachstumsaktie, die möglicherweise vor einem großen Aufschwung steht, ist die Cloud-basierte E-Commerce-Plattform Shopify. Die Aktien des Unternehmens haben die Hälfte ihres Werts abgegeben, seit sie Mitte November ein Allzeithoch erreichten. Dies hat jedoch Mark Zgutowicz von Rosenblatt Securities nicht davon abgehalten, die Aktien des Unternehmens weiterhin mit einem Kursziel von 2.000 US-Dollar zu bewerten. Sollte diese Prognose zutreffen, würde Shopify seinen Aktionären im nächsten Jahr eine Rendite von 128 % bescheren.

Zgutowiczs Optimismus lässt sich vor allem auf zwei wesentliche Punkte zurückführen. Erstens ist da die Begeisterung für Shop Pay, die „Buy now, pay later“-Option des Unternehmens. Auch wenn sich mehr Möglichkeiten durch Händler ergeben, die sich bereits im Shopify-Ökosystem befinden, sieht Zgutowicz reichlich Umsatz und Bruttogewinn durch die Nutzung von Shop Pay und Ratenzahlungen von Nicht-Shop-Händlern.

Zweitens glaubt Zgutowicz, dass das Engagement über die Shopify-App bei der aktuellen Bewertung des Unternehmens nicht richtig berücksichtigt wird. Auch wenn die Shop-App eher als langfristige Wachstumsinitiative für das Unternehmen definiert wird, ist der schnelle Anstieg der monatlich aktiven Nutzer durch dieses Tool kaum zu übersehen.

Apropos schwer zu übersehende Zahlen: Shopify hat in den letzten zwei Jahren auch seinen gesamten adressierbaren Markt dramatisch vergrößert. Kleine Unternehmen, die die Hauptkunden von Shopify darstellen, werden nun als eine Chance für das Unternehmen in Höhe von 153 Mrd. US-Dollar angesehen, während zuvor 78 Mrd. US-Dollar prognostiziert wurden.

Darüber hinaus stammen 86 % der Einnahmen des Unternehmens aus Abonnementdiensten. Mit einer hohen Kundenbindung führt dies zu sehr gut vorhersehbaren Einnahmen und Cashflows.

Wer sich fragt, was hinter dem Rückgang der Aktien um 50 % in weniger als drei Monaten steckt, dem reicht ein Blick auf die US-Notenbank. Wenn die Zinsen steigen, ist es nicht ungewöhnlich, dass Wachstumsaktien mit hohen Bewertungsaufschlägen unter Druck geraten. Selbst angesichts der riesigen Chance, die sich Shopify bietet, lagen die Multiplikatoren für Umsatz und Gewinn im unteren Bereich der Skala.

Während die langfristige These für Shopify so solide ist wie eh und je, ist das hohe Kursziel von Zgutowicz im nächsten Jahr allerdings wahrscheinlich unerreichbar.

Wer lieber auf Small-Cap-Aktien setzt: Das Möbelunternehmen Lovesac hat 48 % seines Kurswertes verloren, seit im Juni ein Allzeithoch von über 95 US-Dollar erreicht wurde. Laut dem Analysten Camilo Lyon von BTIG kann Lovesac in den nächsten 12 Monaten jedoch bis zu 113 US-Dollar pro Aktie erreichen. Das bedeutet ein kräftiges Kurspotenzial von 129 %.

Lyons Research Note, in der er und sein Unternehmen das hohe Kursziel für Lovesac darlegen, konzentriert sich vor allem auf die langfristigen Chancen des Unternehmens und das überraschende Wachstum in den Ausstellungsräumen und über digitale Kanäle im dritten Quartal des Geschäftsjahres.

Normalerweise ist die Möbelindustrie langsam wachsend und langweilig. Sie ist in hohem Maße von der Kundenfrequenz abhängig und bietet viele der gleichen Produkte von Möbelgroßhändlern an. Lovesac hingegen fordert die traditionellen Möbelhäuser an zwei Fronten heraus.

Erstens bieten die Möbel von Lovesac Funktion, Auswahl und Umweltfreundlichkeit, die andere Einzelhändler und Möbelhersteller nicht bieten können. Etwa 85% des Umsatzes erzielt das Unternehmen mit dem Verkauf von modularen Sofas, den sogenannten Sactionals. Diese Sactionals können auf Dutzende von Arten neu arrangiert werden, damit sie in die meisten Wohnräume passen, und es gibt fast 200 verschiedene maschinenwaschbare Bezüge, aus denen die Käufer wählen können. Außerdem wird das für diese Bezüge verwendete Garn vollständig aus recycelten Plastikwasserflaschen hergestellt.

Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist die Omnichannel-Präsenz von Lovesac. Anstatt ausschließlich an Ladengeschäfte gebunden zu sein, konnte Lovesac während der Pandemie fast die Hälfte seiner Verkäufe online abwickeln. Lovesac ist außerdem eine Reihe von Partnerschaften mit Markenausstellungsräumen eingegangen und bietet Pop-up-Showrooms an, um das Marken- und Produktbewusstsein zu steigern. Das Ergebnis sind deutlich niedrigere Gemeinkosten als bei der Konkurrenz, was dazu geführt hat, dass das Unternehmen eine wiederkehrende Rentabilität erreicht hat, die weit über den Erwartungen der Wall Street liegt.

Es ist selten, dass eine Möbelaktie mit einer nachhaltigen zweistelligen Wachstumsrate aufwartet, aber genau das ist bei Lovesac der Fall. Ein Anstieg des Aktienkurses um 129 % im nächsten Jahr wäre zwar viel, ist aber angesichts der klaren Wettbewerbsvorteile des Unternehmens durchaus machbar.

Ein letzter unterbewerteter Wachstumswert mit großem Potenzial ist die Cloud-basierte Webkonferenzplattform Zoom Video Communications. Die Aktien sind 68 % unter ihr 52-Wochen-Hoch gefallen, könnten aber laut BTIG-Analyst Matt VanVliet um bis zu 178 % steigen.

Obwohl VanVliet das Kursziel seines Unternehmens für Zoom im November gesenkt hat, stellt das Ziel von 400 US-Dollar immer noch eine der höchsten Prognosen an der Wall Street dar. VanVliet ist besonders beeindruckt von der Fähigkeit von Zoom, größere Unternehmenskunden zu umwerben, und erwartet ein anhaltendes globales Wachstum. Dies zeigte sich deutlich im dritten Quartal, in dem die Anzahl der Kunden, die einen Umsatz von mindestens 100.000 US-Dollar in den letzten zwölf Monaten erzielten, um 94 % stieg.

Besonders beeindruckend an Zoom ist, wie sehr die Lösungen in den letzten zwei Jahren in den Arbeitsplatz integriert wurden. Obwohl das Unternehmen sicherlich am richtigen Ort war, als die Pandemie begann, sind seine Webkonferenzlösungen zu einer Hauptstütze für Unternehmen aller Größen geworden. Es ist zu erwarten, dass die Lösungen von Zoom auch nach dem Ende der Pandemie (wann auch immer das sein wird) zum Mainstream gehören werden.

Auch die Position von Zoom Video als führender Anbieter von Webkonferenzen ist unangefochten. Laut Datanyze kontrolliert Zoom einen dominanten Anteil von 75 % der Webkonferenzen. Der nächstgelegene Konkurrent, WebEx von Cisco Systems, hat nur ein Zehntel des Marktanteils von Zoom. Die Tatsache, dass Zoom der klare Favorit für Webkonferenzen ist, sollte dem Unternehmen helfen, einen vorhersehbaren Cashflow zu erzielen.

Neue Produkte bieten auch eine Gelegenheit zur Umsatzdiversifizierung. Zoom Phone, eine Cloud-basierte Alternative zur herkömmlichen Telekommunikation, ist ein solcher Wachstumstreiber für das Unternehmen.

Ähnlich wie Shopify ist Zoom jedoch wegen seines hohen Bewertungsmultiplikators angesichts der Aussicht auf höhere Kreditzinsen unter Beschuss geraten. Nach einer längeren Talfahrt wird das Unternehmen jetzt zum 33-Fachen des voraussichtlichen Jahresgewinns und etwa dem Neunfachen des von der Wall Street geschätzten Umsatzes bewertet. Das ist ein angemessener Preis für ein so dominantes Unternehmen. Obwohl ein Kursziel von 400 US-Dollar innerhalb des nächsten Jahres etwas zu hoch gegriffen sein könnte, scheint es mit den Zoom-Aktien letztendlich aufwärts zu gehen.

Der Artikel Laut Wall Street: 3 angeschlagene Wachstumsaktien mit 128 % bis 178 % Wachstumspotenzial ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Sean Williams besitzt Aktien von The Lovesac Company. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Cisco Systems, Shopify und Zoom Video Communications. Dieser Artikel erschien am 10.2.2022 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images