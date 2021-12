Lauterbach - Corona-Welle für sicheres Weihnachtsfest zurückdrängen

Berlin (Reuters) - Der neue Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sieht das neue Infektionsschutzgesetz auch als Mittel zur Sicherung des Weihnachtsfest.

"Wir müssen es schaffen, dass zumindest das Weihnachtsfest, und die Reisen zu den Lieben, nicht nur stattfinden kann, sondern sicher stattfinden kann", sagte der SPD-Politiker am Freitag im Bundestag vor der Entscheidung über das neue Gesetz. Die vorgesehenen Einschränkungen für Ungeimpfte und die Impfpflicht für medizinisches und Pflegepersonal verteidigte er mit Blick auf die zahlreichen Todesfälle in Pflegeeinrichtungen. "Das können wir nicht hinnehmen." Zusammen könne man auch die Delta-Welle zurückdrängen und eine Welle mit der neuen Corona-Variante Omikron verhindern. Insgesamt zeigte er sich zuversichtlich, die Pandemie in den Griff zu bekommen. "Ich weiß, wir schaffen das", sagte er mit Blick auf ein früheres Zitat von Ex-Kanzlerin Angela Merkel.

Das Infektionsschutzgesetz sieht unter anderem ein Impfpflicht für bestimmte Berufe ab Mitte März vor. Zudem bekommen die Länder bei höheren Corona-Inzidenzen auch mehr Spielraum zur Schließung von Bars, Clubs und auch Restaurants.