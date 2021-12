Lauterbach - Expertenrat legt noch vor Weihnachten Omikron-Einschätzung vor

Berlin (Reuters) - Der neue Corona-Expertenrat der Bundesregierung wird nach Angaben von Gesundheitsminister Karl Lauterbach noch vor Weihnachten eine Einschätzung zur Gefährlichkeit der Omikron-Virus-Variante vorlegen.

Ob die Politik dann handeln müsse, hänge von der Einschätzung ab, sagt der SPD-Politiker in Berlin. Lauterbach äußert sich skeptisch zur Ankündigung in Nordrhein-Westfalen, dass bereits vier Wochen nach der Zweitimpfung geboostert werden soll. Er werde dies in der Gesundheitsministerkonferenz am Dienstag ansprechen.