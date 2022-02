Lauterbach hält an Impfpflicht in Einrichtungen fest

Berlin (Reuters) - Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat vor einem Abrücken von der ab Mitte März geltenden Impfpflicht für Personal in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen gewarnt.

Diese Impfpflicht sei "keine Schikane gegen das Personal, welches in diesen Einrichtungen arbeitet", sagte der SPD-Politiker am Dienstag in Berlin. Es gehe vielmehr um den Schutz der besonders verletzlichen Menschen in den Einrichtungen. Lauterbach nannte es "sehr problematisch", dass Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) angekündigt hatte, die Impfpflicht werde in seinem Bundesland faktisch nicht umgesetzt. Dies gebe das Signal, dass der Protest auf der Straße wichtiger sei als der Schutz der Menschen. "Das kann nicht richtige Priorität sein", sagte Lauterbach. Das erwecke den Eindruck, die Politik sei erpressbar.

Der Gesundheitsminister lehnte ein Aufweichen der Auflagen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zum derzeitigen Zeitpunkt ab. "Die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, funktionieren", sagte Lauterbach, fügte aber hinzu: "Die Lage ist noch nicht wirklich unter Kontrolle." Er gehe weiter davon aus, dass die Omikron-Welle Mitte Februar oder etwas später ihren Höhepunkt erreichen werde. Breite Lockerungen seien zum jetzigen Zeitpunkt nicht vertretbar. Er rechne damit aber deutlich vor Ostern.