Lauterbach impft Jugendliche bei Besuch in Impfzentrum

SCHWERIN (dpa-AFX) - Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat in einem Schweriner Impfzentrum selbst zur Nadel gegriffen. Bei dessen Antrittsbesuch in Mecklenburg-Vorpommern ließen sich die 13 und 15 Jahre alten Brüder Alexander und Christopher Farys ihre Auffrischungsimpfung von dem gelernten Mediziner höchstpersönlich setzen. Die beiden Jugendlichen waren am Montag mit ihrem Vater zum Impfzentrum gekommen.

Doch damit nicht genug: Das Erinnerungsfoto schoss dann gleich noch die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), die Lauterbach gemeinsam mit Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD) bei dem Rundgang durch das Impfzentrum der Landeshauptstadt begleitete.

Bereits im Dezember hatte Lauterbach nach eigenen Angaben bei einem Besuch in Hannover zwei Kinder gegen das Coronavirus geimpft./ssc/DP/ngu