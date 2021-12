Lauterbach - Omikron dürfte bald Mehrzahl der Infektionen ausmachen

Berlin/Frankfurt (Reuters) - Die hochansteckende Omikron-Variante dürfte nach Einschätzung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach in Kürze das Infektionsgeschehen beherrschen.

Er erwartet aber, dass Deutschland die Variante in den Griff bekommt. "Die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, wirken", sagte der SPD-Politiker am Mittwoch. "Nichstdestotrotz müssen wir mit einer fünften Welle rechnen. Wir müssen davon ausgehen, dass sich die Omikron-Welle nicht mehr verhindern lässt." Lauterbach geht davon aus, dass die neue Variante in spätestens drei Wochen die Mehrzahl der Infektionen ausmachen wird.

Die Booster-Impfungen sei ein entscheidender Baustein im Kampf gegen Omikron. "Wahrscheinlich ist der Schutz vor schwerer Erkrankung sehr hoch." Er schätze die Wirkung des Booster auf über 90 Prozent vor schweren Verläufen.