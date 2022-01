Lauterbach will schnelle Impfpflicht - Keine "schmutzige Impfung" mit Omikron

Berlin (Reuters) - Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will einer Zeitung zufolge rasch eine Impfpflicht ohne Aufbau eines Impfregisters einführen.

Er arbeite an einem Vorschlag, sagte Lauterbach dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (Mittwochausgaben) einem Vorabbericht zufolge. "Omikron als schmutzige Impfung ist keine Alternative zur Impfpflicht", sagte der SPD-Politiker. Zudem wolle er bei der Bund-Länder-Konferenz am Freitag eine Verschärfung der Kontaktbeschränkungen durchsetzen. Lauterbach sprach auch neue Impfziele an. "Nach der Modellierung des Robert-Koch-Instituts sollte das Ziel sein, dass mehr als 80 Prozent der doppelt Geimpften auch geboostert sind, also rechnerisch 56 Prozent der Bevölkerung."