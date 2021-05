LCNB meldet Dividende für das zweite Quartal

Die LCNB Corp. (ISIN: US50181P1003, NASDAQ: LCNB) zahlt für das zweite Quartal 2021 eine Dividende in Höhe von 0,19 US-Dollar aus. Die Auszahlung erfolgt am 15. Juni 2021 (Record date: 1. Juni 2021), wie am Montag berichtet wurde.

Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,76 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 17,99 US-Dollar (Stand: 17. Mai 2021) einer aktuellen Dividendenrendite von 4,22 Prozent. Die LCNB Corp. ist eine Finanzholding mit Firmensitz in Lebanon, im US-Bundesstaat Ohio. Tochergesellschaft ist die LCNB National Bank, die im Jahr 1877 unter dem Namen „The Lebanon Citizens National Bank“ gegründet worden ist. Im ersten Quartal 2021 erzielte das Unternehmen einen Gewinn von 5,24 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 5,03 Mio. US-Dollar), wie am 20. April 2021 berichtet wurde. Seit Jahresbeginn 2021 liegt die Aktie, die an der NASDAQ gehandelt wird, mit 22,46 Prozent im Plus. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 237,21 Mio. US-Dollar (Stand: 17. Mai 2021). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de