LEG bietet buntes Ferienprogramm für Familien

Rund 40 coronakonforme Sommerfeste in ganz Nordrhein-Westfalen und darüber hinaus



Spiel, Spaß und Vernetzung von Nachbarschaften



Spiel und Spaß vor der eigenen Haustür: Die LEG bietet Familien auch in diesem Jahr ein buntes Ferienprogramm - selbstverständlich unter strenger Einhaltung der Corona-Schutzvorschriften. Von Juni bis September veranstaltet das Wohnungsunternehmen rund 40 Sommer- und Stadtteil-Events an Rhein, Ruhr, Neckar und Mosel - von Bocholt bis Braunschweig, von Wiesbaden bis Flensburg und in vielen weiteren westdeutschen Städten.

„Mit den Festen wollen wir gerade auch Familien, die nicht verreisen können oder möchten, Sommerstimmung vor die eigene Haustür bringen“, sagt Dr. Kathrin Köhling, Geschäftsführerin der LEG Wohnen NRW GmbH. „So schaffen wir für unsere Mieter eine Plattform, um mit ihren Nachbarn locker ins Gespräch zu kommen und bei einem Eisbecher, einem kühlen Softdrink und Grillwürstchen die kleinen Freuden des Sommers gemeinsam zu genießen - natürlich coronabedingt mit der angemessenen Vorsicht.“

Zudem können sich bei den Feiern auch die Kinder kräftig austoben und vergnügen. Zu den Attraktionen der Sommerfeste gehören je nach Standort neben Getränke-, Eis- und Imbissständen auch Hüpfburgen, Torwände, Kinderschmink-Ecken und Streichelzoos. Und im Spielecircus zeigen Profi-Artisten den Mädchen und Jungs, wie sie in der Manege als Jongleure, Fakire oder Zauberer ihr Publikum begeistern.

Insgesamt gibt das Wohnungsunternehmen 2021 über 100.000 Euro für die Ausrichtung der sommerlichen Quartiersfeste aus. Rund die Hälfte der Events findet in Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern wie Kommunen, dem Deutschen Roten Kreuz, der Arbeiterwohlfahrt und/oder anderen Wohnungsunternehmen statt.

Das Engagement des größten Wohnungsunternehmens in NRW gründet sich auf eine lange Tradition: Das Freizeit- und Ferienprogramm läuft bereits seit Anfang der 1990er Jahre. Mit den Mieter-Events bietet die LEG ihren Kunden einen von vielen Mehrwerten zum Wohnen. Das Gefühl „Hier bin ich zu Hause, hier kenne ich die Menschen“ soll die nachhaltige emotionale Bindung an das eigene Zuhause und das heimatliche Wohnumfeld stärken. Bei sämtlichen Veranstaltungen wird darüber hinaus ein angeregter Austausch zwischen Mietern und LEG-Mitarbeitern initiiert.

„Wir setzen auf den persönlichen Kontakt zu unseren Mietern und unserer Mieter untereinander. Das ist in Zeiten von Corona leider teilweise etwas zu kurz gekommen, aber aktuell normalisiert sich die Lage glücklicherweise wieder ein bisschen.“, sagt Köhling. Zudem seien die Feste für die LEG ein zentraler Bestandteil für das Zusammenleben der Mieter in ihren Nachbarschaften und stärkten deren Zusammenhalt merklich. „Wenn unsere Mieter sich austauschen, neue Kontakte knüpfen und sich besser kennenlernen, stärkt das die Gemeinschaft vor Ort in den Quartieren und hilft auch im Alltag - weit über die Sommerfeste hinaus.“

