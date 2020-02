LEG IMMOBILIEN - Durchmarsch ans Rallyziel

LEG Immobilien AG - WKN: LEG111 - ISIN: DE000LEG1110 - Kurs: 110,850 € (XETRA)

In der letzten 2019er Ausgabe der Kolumne Rainman Trading: Wo ist noch was zu holen? wurde die Aktie zuletzt als Tradingchance für einen Ausbruch vorgestellt. Der Ausbruch folgte unmittelbar, der Wert zog wie an der Schnur gezogen bis ans Ziel am Allzeithoch hinaus. Von dort prallt er in dieser Woche leicht nach unten hin ab und erreicht bereits die obere Unterstützungszone bei 109,30 EUR. Wir sehen in dieser Woche also eine gesunde Korrektur der vorangegangenen Aufwärtswelle.

In Kürze neue Allzeithochs?

Prinzipiell könnte nach einer kürzeren oder längeren Konsolidierung unterhalb des Allzeithochs ein Ausbruchsversuch nach oben folgen, der dann auch gelingen könnte. Bei rund 120 EUR liegen bei einem nachhaltigen Anstieg über 112,60 EUR die nächsten Aufwärtsziele.

Eine Korrekturausdehnung bis 107 - 108 oder sogar 105 EUR wäre im mittelfristigen Kontext unproblematisch. Nur tiefer als 104,50 EUR sollte der Wert möglichst nicht mehr per Tagesschlusskurs fallen, dann wäre er wieder anfällig für Abgaben bis rund 100 EUR.

