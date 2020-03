LEG Immobilien erhöht die Dividende

Die LEG Immobilien AG (ISIN: DE000LEG1110) will den Aktionären eine Dividende von 3,60 Euro ausbezahlen. Im Vorjahr lag die Ausschüttung bei 3,53 Euro. Damit wird die Dividende um knapp 2 Prozent angehoben. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 108,20 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite 3,33 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 20. Mai 2020 in Düsseldorf statt. LEG Immobilien hatte 2013 eine erste Dividende von 0,41 Euro pro Aktie ausgeschüttet.

Die Funds from Operations (FFO I) stiegen im Jahr 2019 auf 341,3 Millionen Euro und legten damit um 7,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu, wie am Montag berichtet wurde. Auf Basis der gewichteten Aktienanzahl liegt der FFO pro Aktie mit 5,27 Euro dabei um 4,6 Prozent über dem Vorjahreswert (5,04 Euro).

Die Ist-Miete auf vergleichbarer Fläche legte um 2,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf durchschnittlich 5,82 Euro pro Quadratmeter zu. Der Pro-forma NAV (ohne Goodwill) zum 31. Dezember 2019 lag bei 105,39 Euro pro Aktie. Dies entspricht einem Anstieg von 12,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (93,40 Euro pro Aktie). Für 2020 erwartet das Unternehmen einen FFO I in der Bandbreite von 370 bis 380 Millionen Euro. Dies entspricht einer Steigerung von (im Mittelwert) 9,8 Prozent gegenüber dem im Geschäftsjahr 2019 erzielten FFO.

Die LEG Immobilien AG betreibt ein Portfolio von rund 136.000 Mietwohnungen mit über 365.000 Bewohnern. Die Aktie wird seit dem 1. Februar 2013 an der Börse gehandelt. Der Emissionspreis der LEG-Aktie lag bei 44,00 Euro je Aktie. Heute notiert der Wert im MDAX.

Redaktion MyDividends.de