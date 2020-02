LEG IMMOBILIEN - Richtig stark

LEG Immobilien AG - WKN: LEG111 - ISIN: DE000LEG1110 - Kurs: 116,600 € (XETRA)

Die Immobilien-Aktie wie Vonovia oder Patrizia Immobilien rennen seit Wochen schnurstracks nach oben. Auch die Aktie von LEG Immobilien ist da keine Ausnahme.

Im Mai 2019 markierte die Aktie ein Allzeithoch bei 112,55 EUR. Anschließend konsolidierte sie mehrere Monate seitwärts. Mitte Dezember gelang der Ausbruch über den Abwärtstrend seit Mai 2019. Damit fiel der Startschuss für eine deutliche Rally. In der letzten Woche gelang der Ausbruch über das bisherige Rekordhoch. In dieser Woche klettert der Wert weiter und notierte im Hoch bereits bei 116,70 EUR. Seit Anfang Dezember hat jede Kerze einen weißen Kerzenkörper. Eine solche Serie gab es in der Aktie noch nie. Die Aktie ist als inzwischen überkauft. Dies ist aber in starken Trends keinesfalls ungewöhnlich und kommt immer wieder vor.

Jetzt noch einsteigen?

Kurzfristig kann es noch zu Gewinnen in Richtung 120 EUR kommen. In diesem Bereich müsste mit Gewinnmitnahmen gerechnet werden. Ein Rücksetzer in Richtung des alten Allzeithochs bei 112,55 EUR wäre dabei nichts Ungewöhnliches. Anschließend könnte der Wert weiter in Richtung 132,50 EUR ansteigen. Ein Rückfall auf Wochenschlusskursbasis unter 112,55 EUR wäre ein wenig unschön, da in diesem Fall mit Abgaben in den Bereich um 105,10-103,00 EUR gerechnet werden müsste.

