LEG schafft neuen, bezahlbaren Wohnraum in Essen: Grundsteinlegung für 100 neue Wohnungen mit Oberbürgermeister Kufen

Investitionsvolumen von rund 26 Millionen Euro

Alle Wohnungen barrierefrei, 8 davon rollstuhlgerecht ausgestattet

Gute Nachrichten für Essener Mieter: Das Bauprojekt „Wohnen in der Essener Weststadt“ geht planmäßig voran. Den offiziellen Startschuss dafür gaben heute der Vorstandsvorsitzende der LEG SE, Lars von Lackum, und der Oberbürgermeister der Stadt Essen, Thomas Kufen, mit ihrer gemeinsamen Grundsteinlegung auf der Baustelle.

Im 1. Bauabschnitt entstehen hier nun bis zum Frühsommer 2023 insgesamt 100 Wohneinheiten für junge Familien, Paare und Singles, Senioren und Studenten.

„Im Juni hatten wir uns hier noch unter Corona-Auflagen zum Spatenstich getroffen. Es freut mich, dass wir heute in größerem Rahmen und im Schulterschluss mit der Stadt Essen feierlich den Grundstein für unser Bauprojekt ‚Wohnen in der Essener Weststadt‘ setzen dürfen. Die LEG verwirklicht hier modernes, nachhaltiges Wohnen für den Standort und schafft dringend benötigte, bezahlbare Wohnungen im Quartier der Essener Weststadt. Mit unserem Bauprojekt stellen wir uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung und leisten gerne unseren Beitrag.“, so Lars von Lackum.

Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen: „Die Stadt Essen fördert und unterstützt mit vielen städtebaulichen Entwicklungen und geplanten Bauvorhaben die Wohnraumschaffung und die Förderung von Quartieren“, so Oberbürgermeister Thomas Kufen. „Um den Bedarf an Wohnraum zu decken, brauchen wir die Ideen und das Engagement der Wohnungsbau-Unternehmen. Mit dem Projekt der LEG Immobilien AG erhöht sich das Wohnungsangebot im Essener Westviertel um weiteren attraktiven Wohnraum. Ich danke den Verantwortlichen der LEG Immobilien SE und der Bauwens GmbH & Co KG für ihr Engagement in Essen.“

Auf dem rund 5.000 qm großen Grundstück werden im 1. Bauabschnitt insgesamt sechs neue Wohngebäude entstehen. Die Wohnungen sind zwischen 40 und 103 qm groß, barrierefrei konzipiert und werden alle über einen Balkon verfügen - 8 Wohnungen werden rollstuhlgerecht gebaut. Das Investitionsvolumen beträgt ca. 26 Millionen Euro. Die LEG setzt bei dem Neubauprojekt verstärkt auf die Themen Ökologie und Nachhaltigkeit: Neben einer attraktiven Freiraumgestaltung des Quartiersinnenhofes sollen hier grüner Strom aus eigener Erstellung genutzt und u.a. Tiefgaragenstellplätze mit Lademöglichkeiten für E-Fahrzeuge ausgestattet werden.

Ihr Ansprechpartner: Pressesprecher Nils Roschin, Tel. 02 11 / 45 68-506

Über die LEG Die LEG ist mit rund 145.000 Mietwohnungen und rund 400.000 Bewohnern ein führendes börsennotiertes Wohnungsunternehmen in Deutschland. Das Unternehmen unterhält in seinem Stammland Nordrhein-Westfalen sieben Niederlassungen und ist an ausgewählten Standorten in weiteren westdeutschen Bundesländern mit persönlichen Ansprechpartnern vor Ort vertreten.

Aus ihrem Kerngeschäft Vermietung und Verpachtung erzielte die LEG im Geschäftsjahr 2020 Erlöse von rund 861 Millionen Euro. Im Rahmen ihrer 2018 gestarteten Neubauoffensive möchte die LEG einen gesellschaftlichen Beitrag zur Schaffung von sowohl frei finanziertem als auch öffentlich gefördertem Wohnraum leisten und ab 2023 jährlich mindestens 500 Neubauwohnungen errichten bzw. ankaufen.