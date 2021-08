LEG stärkt die Nachbarschaft in Münster mit einem Mieterevent und der Inbetriebnahme einer Photovoltaik-Anlage

Symbolische Inbetriebnahme der Mieter-Photovoltaik-Anlage im Quartier



Mietertalk mit LEG-Vorstandsvorsitzenden Lars von Lackum



LEG-Mieterfest in der autofreien Siedlung Weißenburg e.V. im Freiburger Weg



Der Höhepunkt unseres heutigen LEG-Mieterevents war die symbolische Inbetriebnahme der Mieter-Photovoltaik-Anlage im Freiburger Weg durch Lars von Lackum. Die autofreie Siedlung in Münster soll im Zeichen des Klimaschutzes mit Photovoltaik-Modulen ausgestattet werden und der vor Ort erzeugte Strom möglichst vielen lokalen Mietern der Siedlung im Rahmen eines eigenen Mieterstrom-Tarifes angeboten werden. 167 Mietparteien können ab dem 1. November grünen Sonnenstrom vom eigenen Dach beziehen. Der gesamte Strombezug ist CO2-neutral und damit klimafreundlich. Der Grünstrom wird zukünftig unter dem Namen „Weißenburg Sonnenstrom“ angeboten, um den lokalen Bezug zu verdeutlichen. „Bürgerinnen und Bürgern bietet die Energiewende zunehmend die Möglichkeit, die Energieversorgung in die eigene Hand zu nehmen und am Aufschwung der regenerativen Energieproduktion teilzuhaben,“ so LEG-Vorstandsvorsitzender Lars von Lackum.

Im Anschluss lud das Wohnungsunternehmen zu einem Kundentalk mit Lars von Lackum ein. Themen wie der Ausbau von Photovoltaikanlagen und Mieterstrom im Quartier wurden ebenso angesprochen wie das Wohnen bei der LEG in Münster. „Mir ist der regelmäßige Austausch mit unseren Mieterinnen und Mietern wichtig. Dafür ist das Format der Kundentalks in den Quartieren genau das Richtige, um direkt und offen miteinander ins Gespräch zu kommen“, so von Lackum.

Abgerundet wurde der Tag durch ein Nachbarschaftsfest mit zahlreichen Attraktionen. Für jede Menge Spaß sorgten die Duelle beim Tischkicker und der Dartscheibe XXL. Während sich die kleinen Mieterinnen und Mieter der Siedlung von einem Ballonkünstler unterhalten ließen, hatten die großen Gäste viel Zeit für Gespräche und Austausch mit ihren Nachbarinnen und Nachbarn sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der LEG. Auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. „Die LEG richtet regelmäßig für ihre Mieterinnen und Mieter Veranstaltungen aus, die das Gemeinschaftsgefühl und den Zusammenhalt stärken“, betonte Christina Holste, Leiterin der Kundenbetreuung in der LEG-Niederlassung Westfalen. „Die Familien leben in unseren Häusern Tür an Tür und kennen sich zumeist gut. Ein schönes Fest wie dieses bringt die Menschen noch näher zusammen“, so Holste.

