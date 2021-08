LEG übernimmt Patenschaft für Erdmännchen

Patenschaft der LEG im Rahmen der langjährigen, bestehenden Kooperation mit der Zoom Erlebniswelt als zusätzliche Unterstützung



Auch Mieterinnen und Mieter der LEG profitieren: Kontingent an Eintrittskarten ermöglicht vielen den Zoobesuch auch in schwierigen Zeiten



Die LEG-Immobilien SE übernimmt die Patenschaft für die Erdmännchen und ihr gesamtes Gehege in der ZOOM Erlebniswelt in Gelsenkirchen. Damit unterstützt das Wohnungsunternehmen den Zoo insbesondere in den schwierigen Zeiten der Corona-Pandemie. Die Patenschaft ist gleichzeitig auch ein Teil einer bereits seit längerem bestehenden Kooperation zwischen der ZOOM Erlebniswelt und der LEG-Niederlassung Gelsenkirchen. Damit bringt die LEG ihre Verbundenheit mit dem Zoo und Anerkennung der Arbeit der Tierpflegerinnen und Tierpfleger zum Ausdruck. Die Kooperation beinhaltet zudem auch ein Kontingent an Eintrittskarten für LEG-Mieter.

„Es ist schön, unseren Mieterinnen und Mietern und vor allem deren Kindern dieses Erlebnis zu ermöglichen, da ein Zoobesuch heutzutage für Familien nicht immer leistbar und selbstverständlich ist. Mit unserer Kooperation wollen wir einen gesellschaftlichen Beitrag leisten, von dem alle Beteiligten profitieren: Unsere Mieter, der Zoo, seine Tiere und wir selbst.“, so LEG-Niederlassungsleiter Sebastian Hell.

Bei strahlendem Sonnenschein war es nun endlich soweit: Die Erdmännchen wurden mit einer kleinen Extra-Fütterung ganz offiziell in die LEG-Familie aufgenommen.

Natürlich freuen sich nicht nur die Erdmännchen, sondern auch viele andere Tiere über ihren Besuch in der Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen. Erdmännchen gehören zur Familie der Schleichkatzen. Sie leben gesellig in Familienverbänden, die sich wiederum zu Kolonien zusammenschließen können.

