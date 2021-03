LEG will Wohnungen und nicht Wettbewerber kaufen

Düsseldorf (Reuters) - Der Immobilienkonzern LEG will nach der gescheiterten Fusion mit dem kleineren Konkurrenten TAG Immobilien 2021 nicht mehr auf die Jagd nach Zukäufen gehen.

Der Fokus der Düsseldorfer liege nicht auf der Übernahme von Wettbewerbern, sie wollten vielmehr durch den Kauf von Wohnungsportfolien wachsen, sagte LEG-Chef Lars von Lackum am Mittwoch in Düsseldorf. Rund 7000 Wohnungen in Westdeutschland wolle der Konzern 2021 übernehmen, der aktuell vor allem in Nordrhein-Westfalen engagiert ist. Im vergangenen Jahr waren Pläne für eine Fusion der Düsseldorfer mit dem kleineren Rivalen TAG Immobilien geplatzt. 2020 erwirtschaftete die LEG aber auch ohne den Zusammenschluss einen Rekordgewinn. 2021 will sie den Ertrag nun weiter steigen.

"Wir hatten ein bärenstarkes Jahr", bilanzierte von Lackum. Steigende Mieten, ein gesunkener Leerstand und Zukäufe sorgten dafür, dass der operative Gewinn (FFO I) um 12,3 Prozent auf 383,2 Millionen Euro kletterte. Die Anteilseigner sollen an dem Gewinnwachstum beteiligt werden und für 2020 eine Dividende von 3,78 Euro je Aktie erhalten - eine Steigerung von fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Prognose für 2021 bekräftigte von Lackum: Der Vorstand erwartet den operativen Gewinn in einer Spanne von 410 bis 420 Millionen Euro. Die Mieten sollen dabei um rund drei Prozent steigen, im vergangenen Jahr waren es 2,3 Prozent.