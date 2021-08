Legal & General hebt die Dividende an

Der britische Versicherer Legal & General Group PLC (ISIN: GB0005603997) will eine Zwischendividende von 5,18 Pence je Aktie ausschütten, wie am Mittwoch berichtet wurde. Damit wird die Dividende im Vergleich zum Vorjahr (4,93 Pence) um 5 Prozent erhöht. Die Ausschüttung der Dividende soll am 20. September 2021 erfolgen. Ex-Dividenden Tag ist der 12. August 2021.

Der Konzern zahlt seine Dividenden halbjährlich aus. Für das letzte Jahr erhielten die Aktionäre eine Gesamtdividende (Zwischen- und Schlussdividende) von 17,57 Pence (ca. 20,6 Eurocent). Im Jahr zuvor wurden ebenfalls 17,57 Pence ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 3,16 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 6,52 Prozent.

Im ersten Halbjahr zum 30. Juni 2021 kletterte der operative Ertrag von 946 Mio. Pfund im Vorjahr auf nun 1,08 Mrd. Pfund, wie der Konzern am Mittwoch weiter mitteilte. Unter dem Strich stieg der Ertrag je Aktie von 4,89 Pence auf 17,78 Pence. Legal & General mit Sitz in London wurde 1836 gegründet und ist ein Anbieter von Lebens- und Krankenversicherungen sowie Vermögensverwalter für britische Pensionsfonds.

Redaktion MyDividends.de