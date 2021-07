Legenden erwachen im Update zum dritten Jubiläum von Darkness Rises

Das Update fügt Charaktererweckung, neuen dämonischen Raid, spezielle Jubiläumsevents im Spiel und mehr hinzu

Darkness Rises, das mobile Third-Person-Action-Rollenspiel (RPG) von Nexon America, feiert sein drittes Jubiläum mit einer Vielzahl neuer Inhalte, besonderen Jubiläumsveranstaltungen und Belohnungen, darunter ein kostenloses Geschenk für alle, die sich ab heute bis zum 22. August 2021 anmelden.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210720006291/de/

Legends Awaken in Darkness Rises Third Anniversary Update (Graphic: Business Wire)

Das „Legends Awaken“-Update fügt aufregende neue Inhalte hinzu, die nicht nur an den Meilenstein des dritten Jubiläums erinnern. Mit der neuen Fähigkeit der Charaktererweckung, dem neuen dämonischen Raid, dem neuen Royal Kitty Pet und einer Reihe von Jubiläumsevents, die es den Spielern ermöglichen, an der Feier teilzunehmen, wird auch die Spielgeschichte verbessert.

Neue Fähigkeit – Charaktererweckung: Ermöglicht es bestehenden Charakteren, ihre aktuellen Fähigkeiten zu übertreffen, indem mächtige neue Fähigkeiten und Erweckungsmerkmale freigeschaltet werden. Charaktererweckungsfertigkeiten verbessern die Gesamtstärke der Charakterfähigkeiten und erhöhen die Kraft auf die maximale Fertigkeits- und Verbesserungsstufe des Charakters.

Neuer dämonischer Raid: Neben dem Erlernen neuer Fähigkeiten können die Spieler mit bis zu zwei anderen Spielern den brandneuen kooperativen Echtzeit-Raid gegen den neuesten High-Level-Boss Bakura antreten. Sie können auch die brandneue High-Level-Rang-L-Ausrüstung einsacken, noch mehr Top-Level-Ausrüstung mit gewonnenen Materialien herstellen und Bonusbelohnungen für das Spielen mit Gildenmitgliedern verdienen.

Events/Ausstattung: Um den Spielern zu helfen, ihre letzte Verteidigungslinie gegen die dämonischen Kommandanten zu stärken, nehmen Sie an den bevorstehenden Events und neuen Schlachtzügen teil, um sicherzustellen, dass Sie und Ihr Team das Zeug dazu haben, die Sterbliche Ebene vor Bakuras Invasion zu schützen, während er nur noch 30 % Stärke hat. Gehen Sie noch weiter, indem Sie exklusive Flügel durch den Abschluss des dämonischen Raids verdienen.

Zusätzlich zu den Spielinhalten von Legends Awaken fügt das Update auch eine Reihe von zeitgesteuerten Events und Belohnungen hinzu, mit denen Spieler an den Feierlichkeiten mit den folgenden Jubiläumsereignissen teilnehmen können:

Gratisgeschenk – Vom 20. Juli bis 22. August erhalten alle Spieler, die sich in das Spiel einloggen, ein Gratisgeschenk, einfach weil sie sich während des Jubiläums-Events angemeldet haben; das Geschenk umfasst zwei Waffen des Typs Level 60 Rank S++

– Vom 20. Juli bis 22. August erhalten alle Spieler, die sich in das Spiel einloggen, ein Gratisgeschenk, einfach weil sie sich während des Jubiläums-Events angemeldet haben; das Geschenk umfasst zwei Waffen des Typs Level 60 Rank S++ Login-Event zum 3. Jubiläum – Ab sofort bis zum 16. August erhalten Spieler, die sich an aufeinanderfolgenden Tagen in das Spiel einloggen, eine Vielzahl von Gold, Edelsteinen, Haustierbeschwörungstickets, Ausrüstungsbeschwörungstickets, Rank-S-Veredelungssteinen, Rank-S-Juwelen und Rank-S-Runen. Spieler, die sich die ganzen sieben Tage lang einloggen, erhalten die vorherigen Belohnungen plus Ausrüstung des Typs Rank S++.

– Ab sofort bis zum 16. August erhalten Spieler, die sich an aufeinanderfolgenden Tagen in das Spiel einloggen, eine Vielzahl von Gold, Edelsteinen, Haustierbeschwörungstickets, Ausrüstungsbeschwörungstickets, Rank-S-Veredelungssteinen, Rank-S-Juwelen und Rank-S-Runen. Spieler, die sich die ganzen sieben Tage lang einloggen, erhalten die vorherigen Belohnungen plus Ausrüstung des Typs Rank S++. Glücksrad – Vom 20. Juli bis 17. August findet auf dem Iron Guard Square ein spezielles Roulette-Event statt, bei dem Spieler einmal täglich vier Arten von Münzen zum dritten Jubiläum verdienen und Münzen gegen Gold verkaufen können.

– Vom 20. Juli bis 17. August findet auf dem Iron Guard Square ein spezielles Roulette-Event statt, bei dem Spieler einmal täglich vier Arten von Münzen zum dritten Jubiläum verdienen und Münzen gegen Gold verkaufen können. Kostümsammlung – Vom 20. Juli bis 17. August erhalten Spieler, die alle Teile eines bestimmten Kostüms aus der Kostümschatztruhe Nr. 9 sammeln, einen Buff für diesen Charakter, der vier Wochen lang anhält.

– Vom 20. Juli bis 17. August erhalten Spieler, die alle Teile eines bestimmten Kostüms aus der Kostümschatztruhe Nr. 9 sammeln, einen Buff für diesen Charakter, der vier Wochen lang anhält. Mission Event – Vom 20. Juli bis 17. August können Spieler während des zugewiesenen Event-Zeitraums bestimmte Missionen abschließen. Sie können auch Punkte sammeln, die verwendet werden können, um eine Fülle neuer Gegenstände einzulösen, darunter Rank-L-Erweckungssteine, Rank-L-Tickets zum Ändern von Fähigkeiten, Tiereier, hochwertige Handwerksmaterialien und mehr.

Das Update bietet außerdem brandneue Militärband-Kostüme, neue Erweckungs-Link-Fertigkeiten und hat mehr als 19 wählbare passive Erweckungseigenschaften zur Auswahl.

Um bei den Feierlichkeiten mitzumachen, können die Spieler das Spiel für iOS oder Android herunterladen. Weitere Informationen über Darkness Rises finden Sie auf https://dr.nexon.com.

Weitere Materialien: Legends Awaken – Trailer / Artwork

Soziale Medien: Twitch / Instagram /Twitter / Discord

Über Darkness Rises https://dr.nexon.com/ Darkness Rises wurde im Jahr 2018 gestartet und ist ein revolutionäres Action-RPG der nächsten Generation von Nexon. Es kombiniert atemberaubende Grafiken, hochmodernes immersives Gaming und harte Kämpfe mit Endgegnern direkt in Ihrer Handfläche. Bei Darkness Rises gibt es einzigartige Rollenspielklassen und schön gestaltete Kämpfe für iOS und Android. Seit dem Start wird es von über 23 Millionen Spielern gespielt, es gibt 35 Millionen kuratierte Charaktere, und es wurden 2,4 Millionen Quests abgeschlossen.

Über Nexon America Inc. https://www.nexon.com/ Nexon America Inc. wurde 2005 gegründet und bietet herausragende Kompetenz im Bereich kostenloser Online-Spiele und Live-Support. Dabei werden die Stärken von NEXON Co., Ltd. („Nexon“), genutzt und für ein speziell westliches Publikum eingesetzt. Nexon America unterhält seit mehr als einem Jahrzehnt durchweg legendäre Franchise-Systeme wie MapleStory und Mabinogi, die Rekorde brechen und Spieler fesseln. Mit neuen Projekten am Horizont behält Nexon America den Pionier- und Innovationsgeist seiner Muttergesellschaft bei, indem es ihren Player-First-Ansatz anwendet und gleichzeitig die bestmöglichen Spielerlebnisse für den westlichen Markt entwickelt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210720006291/de/

Kontaktinformationen für Medienvertreter

Brian Klotz Nexon America

pr@nexon.com