Legg Mason gibt konstante Dividende bekannt

Der Finanzkonzern Legg Mason Inc. (ISIN: US5249011058, NYSE: LM) zahlt am 13. Juli 2020 eine Quartalsdividende von 0,40 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre, wie am Mittwoch berichtet wurde. Record date ist der 16. Juni 2020.

Damit schüttet der Konzern auf das Gesamtjahr gesehen 1,60 US-Dollar an die Anteilsinhaber aus. Das entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 49,74 US-Dollar (Stand: 29. April 2020) einer Dividendenrendite von 3,22 Prozent. Legg Mason ist 1899 gegründet worden. Der Vermögensverwalter beschäftigt rund 3.000 Mitarbeiter in 39 Büros weltweit. Ende März 2020 hatte Legg Mason 730,8 Mrd. US-Dollar unter Verwaltung. Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2020 wurde ein bereinigter Nettogewinn von 93,2 Mio. US-Dollar erwirtschaftet (Vorjahr: 59,8 Mio. US-Dollar), wie ebenfalls am Mittwoch mitgeteilt wurde. Im Gesamtjahr 2019 betrug bereinigte Nettogewinn 339 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 288,6 Mio. US-Dollar). Wie im Februar berichtet wurde, will die Fondsgesellschaft Franklin Templeton Legg Mason übernehmen. Damit entstünde der sechstgrößte unabhängige Asset Manager weltweit. Seit Jahresanfang 2020 liegt die Aktie an der Wall Street mit 38,51 Prozent im Plus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung von 4,4 Mrd. US-Dollar auf (Stand: 17. Januar 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de