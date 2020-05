Lehnen sich die Anleger zu weit aus dem Fenster? - Dax über 11.500 Punkte

An den Finanzmärkten macht sich wieder etwas Euphorie breit. Die ersten Lockerungen nach dem Lockdown werden größtenteils positiv aufgefasst. Dennoch wägen die Anleger seit Wochen ab, zwischen den Lockerungen auf der einen Seite und weiter steigenden Infektionszahlen in einigen Ländern. Was in dieser Woche noch bewegt, erfahren Sie in diesem Marktüberblick mit Kristian Volaric von Flatex.

Zugehörige Wertpapiere: