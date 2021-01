Leichte Gewinne zum Wochenstart erwartet - Fokus weiter auf Biden

Der Dax dürfte mit moderaten Gewinnen in die neue Woche starten. Neben der weiteren Entwicklung in der Corona-Krise stehen insbesondere die ersten Schritte in Joe Bidens US-Präsidentschaft im Fokus. Anleger erwarten außerdem das Ifo-Geschäftsklima.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, US2605661048, DE0005403901,