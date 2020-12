Leichter Rückenwind durch die EZB: DAX etwas im Minus

Replaced by the https://www.youtube.com/watch?v=mtyhzpjS8ks Der DAX hatte da">video

EZB als Marktthema

Bis zur EZB-Sitzung hatte der DAX wenig Bewegung vollzogen. Die Meldungen vom Vorabend nach dem Brexit-Dinner zwischen Boris Johnson und Ursula von der Leyen wirkten nach. Eine Verschiebung bis zum Ende der Woche war das Ergebnis, ein Urteil ist jedoch noch nicht letztlich vollzogen worden. Zudem stand die Volatilität der Impfstoffhersteller im Fokus. Hier zeigten Moderna, CureVac und BioNTech am Vortag starke Schwankungen. Wie wird die Impfung letztlich vollzogen und was hatte der "Hackerangriff" aus den Medien für eine Bedeutung?

Darüber sprachen wir direkt am Morgen mit unserem Händler an dieser Stelle:

Der DAX hatte dann erst wieder am frühen Nachmittag mehr Bewegung gezeigt. Dabei stand die EZB-Pressekonferenz nach der Zinssatzentscheidung an. Zwar wurde das Rettungspaket erhöht, doch "nur" um 500 Milliarden Euro. Erwartet waren zunächst 600 Milliarden.

In Summe erhöht sich damit das Rettungsprogramm zur Bewältigung der wirtschaftlichen Corona-Folgen auf nun 1,85 Billionen Euro. Es soll bis zum Jahr 2022 aktiv bleiben und in den Kauf von Staats- und Unternehmensanleihen fließen. Bislang hat die EZB erst ein Drittel des im März gestarteten Ankaufprogramms von der Summe her ausgeschöpft.

Nach einem Minus direkt zum Start der Pressekonferenz konnte sich der DAX jedoch wieder fangen und die Verluste zum Großteil aufholen. Zum Handelsende blieb es bei einem Minus von 44 Punkten und folgenden Parametern:

Eröffnung 13.341,68PKT Tageshoch 13.370,44PKT Tagestief 13.213,06PKT Vortageskurs 13.340,26PKT

Den Verlauf sehen Sie in folgendem Intraday-Chartbild:

Nach XETRA-Schluss passierte nichts mehr. Die Wall Street pendelt um den Vortagesschluss.

Welche Aktien rangierten in der Gunst der DAX-Anleger?

Aktien-Bewegungen im DAX

Angefacht vom Börsengang DoorDash in den USA, welcher am ersten Handelstag um mehr als 80 Prozent zulegen konnte, profitierte heute erneut Delivery Hero. Zudem hatte HelloFresh seine Prognose erhöht, was dem Sektor insgesamt Auftrieb verschaffte. Das Unternehmen aus dem Essenlieferanten-Segment setzte sich damit an die Spitze des heutigen Rankings.

Ein weiterer Gewinner war die BASF. Eine starke Anhebung des Kursziels von 52 auf 74 Euro durch die Societe Generale beflügelte die Aktie. Hier gehen die Analysten von einer weiteren Branchenrotation zurück in zyklische Werte aus.

Auf der negativen Seiten war erneut die Deutsche Bank zu finden. Nach dem gestrigen Investorentag mit der Vorstellung der Zielrendite durch den Bankchef Christian Sewing trennten sich heute weitere Anleger von der Aktie.

Ebenfalls schwach waren die Automobilwerte wie Daimler und BMW.

Das vollständige Ranking sehen Sie an dieser Stelle:

Wie wirkte sich der heutige Handelstag auf das mittelfristige Chartbild aus?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Der Widerstand von 13.300 Punkten war nur kurzzeitig wieder überschritten worden. Heute fielen die Kurse zurück und schlossen auch wieder unter dieser Schwelle. Damit bleibt der Widerstand weiterhin das dominierende Element im Chartbild:

Kann dieser Widerstand noch einmal zum Wochenausklang getestet werden?

