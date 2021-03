Leifheit hebt die Dividende an

Der Haushaltsgerätehersteller Leifheit AG (ISIN: DE0006464506) will den Aktionären für das Geschäftsjahr 2020 eine Dividende von 1,05 Euro je Aktie ausbezahlen. Gegenüber dem Vorjahr (0,55 Euro) wird die Dividende damit um rund 91 Prozent erhöht. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 43,55 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,41 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 2. Juni 2021 statt.

Auf Basis vorläufiger Zahlen hat der Leifheit-Konzern 2020 einen Umsatz von 271,6 Mio. Euro erwirtschaftet, was einem Anstieg von 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht, wie bereits am 19. Februar berichtet wurde. Das Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT) wird am oberen Ende der zuletzt nach oben angepassten EBIT-Guidance von 17 bis 19 Mio. Euro erwartet. Das EBIT hatte im Jahr 2019 bei 9,9 Mio. Euro gelegen. Die finalen Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 werden am 24. März 2021 veröffentlicht.

Leifheit wurde 1959 gegründet und ist seit 1984 an der Deutschen Börse notiert. Zu den Produkten zählen unter anderem Soehnle Haushalts- und Personenwaagen sowie Backgeräte, Küchenhelfer und Wäschetrockner. Es werden rund 1.100 Mitarbeiter beschäftigt.

Redaktion MyDividends.de