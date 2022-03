Leiter des Corona-Krisenstabs an Covid-19 erkrankt

BERLIN (dpa-AFX) - Der Leiter des Corona-Krisenstabs im Bundeskanzleramt, Generalmajor Carsten Breuer, ist an Corona erkrankt und befindet sich in häuslicher Isolierung. "Die Arbeit des Krisenstabs wird angesichts der Lage unvermindert fortgesetzt. Generalmajor Breuer nimmt, wo immer, möglich digital an allen Lagen und Besprechungen teil", sagte sein Sprecher am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Der 57-Jährige werde von seinem Vize, Generalarzt Ralf Hoffmann, vertreten./cn/DP/stw