Leitfaden für Fernseh-Drehs in Corona-Zeiten in Arbeit

KÖLN (dpa-AFX) - Produzenten und TV-Sender in Deutschland arbeiten an einer Wiederaufnahme von Drehs und Produktionen in Corona-Zeiten. Sendervertreter von ARD, ZDF und ProSiebenSat.1 und RTLzwei luden am Montag auf Initiative der Mediengruppe RTL Deutschland zu einem gemeinsamen "Runden Tisch Fernsehen" bei einer Videokonferenz ein.

Als Branche stehe man bei der Wiederaufnahme der Produktion vor praktischen Herausforderungen und wirtschaftlichen Risiken, hieß es in einem von RTL mitgeteiltem gemeinsamen Fazit der Teilnehmer.

In der Diskussion war den Angaben zufolge ein Leitfadenentwurf der Allianz deutscher Produzenten zum Arbeitsschutz, der gerade entsteht. Zudem ging es bei dem Treffen auch um die Option eines möglichen Ausfallfonds, wenn künftig Drehs wieder abgebrochen oder verschoben werden sollten./rin/DP/zb