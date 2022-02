Lemonade-Aktie: Erneut -8 % nach Q4-Zahlen – jetzt ein kleiner Insider-Tipp?

Die Lemonade-Aktie kommt auch nach den Zahlen für das vierte Quartal nicht zur Ruhe. Unterm Strich ging es am Donnerstag dieser Woche um ca. 8 % mit der Aktie bergab. Bei einem Aktienkurs von lediglich 19,48 Euro ist zunächst ein weiterer Tiefpunkt erreicht. Gemessen an den Aktienkursen vom vergangenen Februar bei ca. 140 Euro sind die alten Bestmarken in wirklich weiter Ferne.

Ob die Lemonade-Aktie damit ein Insider-Tipp ist, das ist eine spannende Frage. Mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 1,44 Mrd. US-Dollar ist das Bewertungsmaß jedenfalls sehr, sehr klein, das Marktpotenzial hingegen weiterhin groß. Aber die Quartalszahlen zeigen, dass die Aktie noch am Anfang ihrer Wachstumsgeschichte steht. Das wiederum führt zu einer Ausgangslage, die noch immer von hohen Chancen und einem größeren Risiko geprägt ist. Aber blicken wir jetzt endlich auf die Zahlen.

Lemonade-Aktie: Immerhin, Wachstum an vielen Fronten!

Positiv ist, dass es bei der Lemonade-Aktie jedenfalls Wachstum an vielen Fronten und jeweils im Jahresvergleich gibt. Die wichtigen In Force Premiums, also das Prämienvolumen, lag per Ende des vergangenen Quartals bei 380 Mio. US-Dollar. Ein Wert, der im Jahresvergleich um solide 78 % gestiegen ist.

Auch die Anzahl der Kunden klettert weiter. So kommt der digitale US-Versicherungsspezialist zum Ende des letzten Vierteljahres auf 1,427 Mio. Kunden. Mit einem Wachstum von 43 % im Jahresvergleich erkennen wir, dass das Ökosystem größer wird.

Langsamer wächst hingegen kurzfristig das Prämienvolumen je Kunde. Mit einem Wert von 266 US-Dollar liegt man lediglich 25 % im Jahresvergleich über dem 2020er-Wert. Schwächelt die Lemonade-Aktie hier beim qualitativen Wachstum? Das ist etwas, das ich in Zukunft im Auge behalten würde.

Mit einem Umsatz in Höhe von 41 Mio. US-Dollar konnte man diesen Wert im Jahresvergleich um 100 % steigern. Auch ein solides Umsatzwachstum jeweils im Quartalsvergleich wäre für die Lemonade-Aktie in Zukunft ein klarer Pluspunkt. Trotzdem: Ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von ca. 9 auf Basis dieses Wertes zeigt, dass die Aktie selbst nach dieser bemerkenswerten Korrektur nicht preiswert ist.

Ein Wert beim Gross Profit von 7,8 Mio. US-Dollar zeigt die Möglichkeit, schwarze Zahlen zu schreiben. Mit einem Nettoverlust von 70,3 Mio. US-Dollar schreibt die Lemonade-Aktie noch rote Zahlen. Das ist in Anbetracht des aktuellen Standes der Wachstumsgeschichte natürlich nicht dramatisch.

Insider-Tipp?

Alleine der Kursverlust von über 85 % zeigt, dass die Lemonade-Aktie definitiv nichts für schwache Nerven ist. Ich schließe mit dem Fazit, dass eine große Chance mit einem hohen Risiko einhergeht. Ob das vertretbar für das eigene Depot ist? Das sollte man im Endeffekt selbst herausfinden.

Der Versicherungsmarkt ist jedoch gigantisch und das Management der Lemonade-Aktie arbeitet daran, mit dem eigenen digitalen Angebot eine neue Vertriebsmöglichkeit zu etablieren. Gelingt der Ansatz, können die alten Rekordhochs bewertungstechnisch durchaus erreichbar sein. Womöglich sogar mehr. Aber auf dem Weg dorthin gilt es viele Dinge beim Wachstum noch zu beweisen. Umsatzwachstum, Profitabilität und auch der Beweis, dass sich das Geschäftsmodell gegenüber der Konkurrenz durchsetzen kann.

Der Artikel Lemonade-Aktie: Erneut -8 % nach Q4-Zahlen - jetzt ein kleiner Insider-Tipp? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Lemonade. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Lemonade.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images