LENNAR - Dieses Mal für Antizykliker interessant

Lennar Corp. - WKN: 851022 - ISIN: US5260571048 - Kurs: 74,070 $ (NYSE)

Die Aktie des Hausbauunternehmens Lennar entwickelte sich nach der Besprechung im Juli sehr gut. Innerhalb weniger Tage wurde der Zielbereich abgearbeitet, anschließend ging es sogar noch deutlich weiter nach oben. Doch im Oktober korrigierte die Aktie scharf und schaffte es bislang auch nicht, neue Rekordstände zu markieren.

Interessant ist, dass der Wert sich heute erneut dem Oktobertief angenähert und dieses auch als Unterstützung bestätigt hat. Somit könnte die Lennar-Aktie im Kursbereich zwischen 69,40 und 67,70 USD ein zweites Standbein ausgebildet und sich damit eine bessere Basis für eine weitere Aufwärtsbewegung geschaffen haben. Ein erneuter Test des Widerstands bei 80,00 USD scheint möglich. Von dort aus könnte die Aktie noch einmal konsolidieren. Anschließend wäre das Allzeithoch bei 86,80 USD ein passendes Ziel.

Bricht der Titel dagegen unter den EMA200 bei derzeit knapp 67,70 USD ein, wäre die potenzielle Bodenbildung zunächst gescheitert. Ein Ausbruchsniveau bei 64,00 USD dient in diesem Fall als Support, darunter drohen Abgaben in Richtung 57,16 USD.

Fundamental betrachtet ist die Aktie immer noch sehr günstig bewertet, vor allen Dingen gemessen an den Bewertungsniveaus, die derzeit allgemein in den USA herrschen. Das KGV für 2021 ist einstellig und beträgt 9. Das besitzt eher Seltenheitswert und erst Recht bei Aktien, die übergeordnet in einem langfristigen Aufwärtstrend notieren.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 22,26 22,20 24,11 Ergebnis je Aktie in USD 5,74 7,38 8,15 KGV 13 10 9 Dividende je Aktie in USD 0,16 0,41 0,50 Dividendenrendite 0,22 % 0,55 % 0,67 % *e = erwartet

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)