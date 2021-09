Lennar hält die Dividende konstant

Der US-Baukonzern Lennar Corporation (ISIN: US5260571048, NYSE: LEN) zahlt am 28. Oktober 2021 eine konstante Quartalsdividende in Höhe von 25 US-Cents an seine Aktionäre aus, wie am Mittwoch berichtet wurde. Record date ist der 14. Oktober 2021.

Auf das Jahr hochgerechnet werden insgesamt 1,00 US-Dollar ausgezahlt. Dies entspricht einer derzeitigen Dividendenrendite in Höhe von 1,04 Prozent beim aktuellen Börsenkurs von 96,34 US-Dollar (Stand: 29. September 2021). Lennar ist 1954 gegründet worden und ist einer der größten Baukonzerne für Eigenheime in den USA. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2021 (31. August 2021) erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 6,94 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 5,87 Mrd. US-Dollar), wie am 20. September 2021 berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 1,41 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 666,42 Mio. US-Dollar). Seit Jahresanfang 2021 liegt der Wert an der Wall Street mit 26,38 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 29,42 Mrd. US-Dollar (Stand: 29. September 2021). Redaktion MyDividends.de